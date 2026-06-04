Κέιτ Μίντλετον: Νέα επίσκεψη για να υποστηρίξει ασθενείς με καρκίνο

Snapshot Η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε το κέντρο θεραπείας καρκίνου Christie's στο Μάντσεστερ, που φροντίζει πάνω από 60.000 ασθενείς ετησίως.

Το κέντρο προσφέρει δωρεάν συμπληρωματικές και ολιστικές θεραπείες για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων όπως άγχος, κατάθλιψη και ναυτία.

Η πριγκίπισσα συνομίλησε με ασθενείς που βελτίωσαν τη σωματική και συναισθηματική τους κατάσταση μέσω αυτών των θεραπειών.

Συμμετείχε σε καλλιτεχνική δραστηριότητα με ασθενείς, όπου αναδείχθηκε η συμβολή της δημιουργικής έκφρασης στην ανάρρωσή τους.

Η Κέιτ έχει μιλήσει δημόσια για την παρηγοριά που βρήκε στη φύση κατά τη διάρκεια της οικογενειακής της εμπειρίας με τον καρκίνο. Snapshot powered by AI

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζει τα βασιλικά καθήκοντά της η Κέιτ Μίντλετον, που πραγματοποιεί επισκέψεις για σκοπούς που την αφορούν προσωπικά. Έτσι μετά την επίσκεψη στην Ιταλία που αφορούσε την εκπαίδευση των παιδιών σήμερα μετέβη σε κέντρο θεραπείας του καρκίνου στο Μάντσεστερ, όπου συνομίλησε με γιατρούς και ασθενείς.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε μόνη της το Christie's, το οποίο θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα για τον καρκίνο στην Ευρώπη και φροντίζει πάνω από 60.000 άτομα ετησίως. Το κέντρο αυτό προσφέρει δωρεάν συμπληρωματικές και ολιστικές θεραπείες, καθώς και μια σειρά θεραπειών για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που συνδέονται συχνά με τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, ο φόβος, η ανησυχία και η ναυτία που προκαλείται από το άγχος.

Η Κέιτ Μίντλετον συναντήθηκε με ανθρώπους που λαμβάνουν αυτές τις θεραπείες και άκουσε από το στόμα τους πόσο πολύ βελτίωσαν τη σωματική και συναισθηματική κατάστασή τους. Σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ, η συμπληρωματικές αυτές θεραπείες μπορεί να περιλαμβάνουν μασάζ, διαλογισμό, τάι τσι, ρέικι, μουσικοθεραπεία και συμπληρώματα διατροφής.

Στη συνέχεια, η Κέιτ Μίντλετον κατευθύνθηκε στην αίθουσα τέχνης για να συναντήσει την μόνιμη καλλιτέχνιδα Πατρίσια Μάουντφορντ και συμμετείχε σε μια καλλιτεχνική δραστηριότητα με τους ασθενείς, ενώ της εξήγησαν πώς η δημιουργική έκφραση συνέβαλε στην ανάρρωσή τους.

Η πριγκίπισσα έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για το γεγονός ότι βρήκε παρηγοριά στη φύση κατά τη διάρκεια της μάχης που έδωσε με τον καρκίνο. Μάλιστα είχε περιγράψει τη φύση ως το «καταφύγιο» της οικογένειάς της σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο.

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