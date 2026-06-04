Αϊόβα: Σφοδρή σύγκρουση τρένου με φορτηγό - Εκτροχιάστηκαν 17 βαγόνια - Ένας νεκρός

Ο ένας από τους επιβαίνοντες στο όχημα υπέκυψε σχεδόν ακαριαία στα τραύματά του, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Αϊόβα: Σφοδρή σύγκρουση τρένου με φορτηγό - Εκτροχιάστηκαν 17 βαγόνια - Ένας νεκρός
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένας νεκρός και ένας βαριά τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης εμπορικής αμαξοστοιχίας με ημιφορτηγό σε αγροτική περιοχή της ανατολικής Αϊόβα των ΗΠΑ, η οποία οδήγησε στον εκτροχιασμό 17 βαγονιών την Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που μετέτρεψε το σημείο σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα σε μια αγροτική περιοχή στην ανατολική Αϊόβα, όταν μια εμπορική αμαξοστοιχία μεγάλου μήκους έπεσε με πλήρη ταχύτητα πάνω σε φορτηγό όχημα που επιχειρούσε να περάσει τις γραμμές. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο σερίφης της κομητείας Poweshiek, Ματ Μάσχμαν, ο ένας από τους επιβαίνοντες στο όχημα υπέκυψε σχεδόν ακαριαία στα τραύματά του, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή καθώς φέρει εξαιρετικά σοβαρά τραύματα.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στις ράγες

Η κινηματογραφική, όσο και τρομακτική σύγκρουση, προκάλεσε τον άμεσο εκτροχιασμό συνολικά 17 βαγονιών και δύο θηριωδών μηχανών της αμαξοστοιχίας, με το σκηνικό να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Οι ζημιές στις υποδομές είναι ανυπολόγιστες. Την ίδια ώρα, οι πρώτες φωτογραφίες και τα ντοκουμέντα από το σημείο του ατυχήματος αποτυπώνουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, καθώς τα βαγόνια εμφανίζονται κυριολεκτικά στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, έχοντας βγει εντελώς εκτός της σιδηροδρομικής τροχιάς. Οι γραμμές έχουν ξηλωθεί σε μεγάλο μήκος, αποκλείοντας κάθε μετακίνηση στο συγκεκριμένο δίκτυο για τις επόμενες ημέρες.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα αίτια της τραγωδίας

Όπως ανακοινώθηκε από τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις, οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει μια εξονυχιστική έρευνα για να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία το βαρύ όχημα βρέθηκε στην πορεία του τρένου. Κι όμως, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποσαφηνιστεί το τι ακριβώς προηγήθηκε της φονικής σύγκρουσης, ούτε αν υπήρξε κάποια ξαφνική μηχανική βλάβη στο φορτηγό που το ακινητοποίησε πάνω στις ράγες ή αν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος του οδηγού. Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγουν στοιχεία από το σημείο στην Αϊόβα, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τα δευτερόλεπτα που οδήγησαν στο μεγάλο εκτροχιασμό.

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