Νέα Υόρκη: Πυρκαγιά σε βαγόνι τρένου κοντά στον σταθμό Penn Station - Πέντε τραυματίες

Πυρκαγιά ξέσπασε σε βαγόνι τρένου κοντά στον σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι περίπου 100 πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν στο σημείο, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

«Πέντε άτομα τραυματίστηκαν. Δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση υγείας τους.

A fire in the West Side Rail Yard at New York Penn Station is causing major disruptions for Friday morning commuters. Officials say an engine fire on Track 11 just west of the station sparked a heavy emergency response overnight. — Eyewitness News (@ABC7NY) May 29, 2026

Η πυρκαγιά προκάλεσε, επίσης, καθυστερήσεις στα δρομολόγια της New Jersey Transit και της Amtrak προς τη Νέα Υόρκη, ενώ η κυκλοφορία της Long Island Rail Road διακόπηκε προσωρινά.

Η New Jersey Transit δημοσίευσε στο «X» ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα βαγόνι της Amtrak «σε μία από τις σήραγγες του ποταμού Χάντσον», προκαλώντας ζημιές σε καλώδια.

NJ TRANSIT rail service is experiencing significant impacts due to an earlier Amtrak track car fire in one of the Hudson River tunnels. Impacts are expected to last through the morning rush hour.



Από την πλευρά της, η Amtrak ανακοίνωσε ότι ανέστειλε όλες τις υπηρεσίες της μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής λόγω εργασιών συντήρησης που προέκυψαν λόγω «μιας πυρκαγιά που έχει πλέον κατασβεσθεί στην περιοχή της Νέας Υόρκης».

Ο σταθμός Penn Station, ο οποίος βρίσκεται κάτω από το στάδιο Madison Square Garden, εξυπηρετεί περίπου 600.000 επιβάτες καθημερινά μέσω της Amtrak, του μετρό της Νέας Υόρκης, της New Jersey Transit και της LIRR.