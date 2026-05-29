Νέα Υόρκη: Πυρκαγιά σε βαγόνι τρένου κοντά στον σταθμό Penn Station - Πέντε τραυματίες
«Πέντε άτομα τραυματίστηκαν. Δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης
Πυρκαγιά ξέσπασε σε βαγόνι τρένου κοντά στον σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι περίπου 100 πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν στο σημείο, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
«Πέντε άτομα τραυματίστηκαν. Δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση υγείας τους.
Η πυρκαγιά προκάλεσε, επίσης, καθυστερήσεις στα δρομολόγια της New Jersey Transit και της Amtrak προς τη Νέα Υόρκη, ενώ η κυκλοφορία της Long Island Rail Road διακόπηκε προσωρινά.
Η New Jersey Transit δημοσίευσε στο «X» ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα βαγόνι της Amtrak «σε μία από τις σήραγγες του ποταμού Χάντσον», προκαλώντας ζημιές σε καλώδια.
Από την πλευρά της, η Amtrak ανακοίνωσε ότι ανέστειλε όλες τις υπηρεσίες της μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής λόγω εργασιών συντήρησης που προέκυψαν λόγω «μιας πυρκαγιά που έχει πλέον κατασβεσθεί στην περιοχή της Νέας Υόρκης».
Ο σταθμός Penn Station, ο οποίος βρίσκεται κάτω από το στάδιο Madison Square Garden, εξυπηρετεί περίπου 600.000 επιβάτες καθημερινά μέσω της Amtrak, του μετρό της Νέας Υόρκης, της New Jersey Transit και της LIRR.