Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: 54χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε βαγόνι τρένου
Στη σορό θα πραγματοποιηθεί νεκροψία - νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου
Σορός άνδρα, 54 ετών, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) σε παλιό βαγόνι τρένου, στην περιοχή του κόμβου Δικαστηρίων με τον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Το άψυχο σώμα εντόπισε υπάλληλος εταιρείας φύλαξης που ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Η σορός θα μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
