Κεφαλονιά: Στον ανακριτή ο πατέρας και η αδερφή της Μυρτούς - «Έπεσε θύμα εκμετάλλευσης»

Ο πατέρας και η αδελφή της 19χρονης Μυρτώς που πέθανε στην Κεφαλονιά μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών καταθέτουν στον ανακριτή σήμερα Τετάρτη. Η αδελφή της, Γιάννα μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Το βασικό που θέλω να μάθει και ο κόσμος και η Ανακρίτρια και όλοι που είναι υπεύθυνοι για όλη αυτήν την ιστορία, είναι το τι παιδί ήξερα εγώ όσον αφορά τη Μυρτώ, να μπορέσω να δώσω ό,τι στοιχείο μπορώ μέχρι την εποχή που ήμουν κοντά στο παιδί και αν υπάρχουν παράπλευρες ερωτήσεις σχετικά με κάποια πράγματα που μπορεί τώρα να μην πάει και το μυαλό μου τι μπορεί να με ρωτήσει η γυναίκα αυτή, θα κοιτάξω να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ κι εγώ άλλες 13 ώρες αν χρειαστεί.

Μέχρι τέλος, ναι ναι. Εγώ το μόνο που θέλω όπως έχω ξαναπεί είναι να βγει αλήθεια, αν υπάρχει από πίσω παρακλάδι, ποιος υποκινούσε τα πράγματα, γιατί τα υποκινούσε και γιατί να εκμεταλλευτεί αυτό το παιδί, γιατί είμαι σίγουρη ότι η Μυρτώ πέρα από οτιδήποτε άλλο έχει πέσει θέμα εκμετάλλευσης».