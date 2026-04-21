Λάρνακα: Στο Νοσοκομείο 85χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας νοσηλεύεται ηλικιωμένος 85 ετών, μετά από δάγκωμα οχιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sigmalive.gr ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να δέχθηκε δάγκωμα από οχιά την ώρα που εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε χωράφι.