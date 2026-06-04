Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ευρώπη για τις στρατιωτικές δαπάνες, στρέφοντας ταυτόχρονα τα βέλη της προς την Αρμενία ενόψει των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών της Κυριακής.

Η Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ευρώπη ότι «εξοπλίζεται μέχρι τα δόντια» και προωθεί τη σύγκρουση στην ήπειρο, απορρίπτοντας ως παράλογο το σενάριο ρωσικής επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ. Κι όμως, η ρητορική αυτή δεν περιορίστηκε μόνο στη Δύση. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών άνοιξε ένα μεγάλο μέτωπο με την Αρμενία, εκφράζοντας σοβαρά ερωτήματα για τα στρατηγικά σχέδια του Ερεβάν, λίγα εικοσιτετράωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες της 7ης Ιουνίου.

Η Μόσχα κλιμακώνει την πολιτική και οικονομική πίεση, με τις σχέσεις των δύο επίσημα συμμάχων χωρών να βρίσκονται στο χειρότερο σημείο των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με ανακοινώσεις, η ρωσική πλευρά έχει επιβάλει ένα ιδιότυπο εμπάργκο στα αρμενικά αγροτικά προϊόντα και ποτά, επικαλούμενη υγειονομικούς ελέγχους, κίνηση που η αντιπολίτευση και ξένοι παρατηρητές ερμηνεύουν ως ξεκάθαρη προσπάθεια επηρεασμού του εκλογικού σώματος.

Η Ζαχάροβα είπε ακόμη ότι η Ρωσία είναι δεσμευμένη σε εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία με την Αρμενία, αλλά έχει ερωτήματα σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια της χώρας.

Οι σχέσεις των δύο χωρών, που είναι επίσημα σύμμαχοι, έχουν επιδεινωθεί εν μέσω των προσπαθειών του φιλοδυτικού Αρμένιου πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να επανεκλεγεί στις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή.

Η Ζαχάροβα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι φυσιολογικό η Μόσχα να επιδιώκει να αντιληφθεί σε ποια κατεύθυνση προσπαθεί να οδηγήσει τη χώρα η ηγεσία της Αρμενίας.

Εξάλλου, η Ρωσία καταδίκασε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να πυροδοτήσουν ανταγωνισμό εξοπλισμών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, όπως είπε, μερικές ημέρες αφότου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κάλεσε τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες ώστε να αποτρέψουν την κυριαρχία της Κίνας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια του Χέγκσεθ σε μία ομιλία στις 30 Μαΐου, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών είπε πως η Μόσχα καταδικάζει τις “επίμονες προσπάθειες” των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν πληρεξούσιες δυνάμεις για να πυροδοτήσουν κούρσα εξοπλισμών.

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