Το καθεστώς του Κιέβου διέπραξε τρομοκρατική επίθεση με τη συνοδεία τραγουδιών της Eurovision και εις βάρος Ευρωπαίων χορηγών, σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας στο TASS την μεγάλης κλίμακας επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Μόσχας.

Σύμφωνα με αυτήν, οι επιθέσεις στόχευαν αποκλειστικά πολιτικούς στόχους, όπως πολυώροφα και ιδιωτικά κτίρια κατοικιών. Η Ζαχάροβα τόνισε ότι: αυτές οι μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις αποτελούν έγκλημα για το οποίο ευθύνονται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η παρέα του, καθώς και η συλλογική Δύση που τους υποστηρίζει.

Όπως αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ:

Οι δυνάμεις αεράμυνας του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας απώθησαν μια μαζική επίθεση εχθρικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιοχή της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Μόσχα, ενώ τρεις σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Μόσχας .

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι συνολικά 556 drones καταστράφηκαν ή αναχαιτίστηκαν πάνω από ρωσικές περιοχές . Επιπλέον, τα πληρώματα αεράμυνας κατέρριψαν έναν πύραυλο κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Flamingo και έναν κατευθυνόμενο πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς Neptune-MD.

A large Ukrainian drone swarm just struck the city of Moscow

