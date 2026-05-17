Άρης-Λεβαδειακός 3-0: Οι αλλαγές του έδωσαν τη νίκη

Ο Άρης επικράτησε 3-0 του Λεβαδειακού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», χάρη στις αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Καντεβέρε με δύο τέρματα (65’, 80’) και ο Πέρεθ με ένα (72’) έδωσαν τους τρεις βαθμούς στους Θεσσαλονικείς στην τελευταία αγωνιστική των playoffs 5-8.

Ο Άρης κέρδισε τον Λεβαδειακό με 3-0 για την 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League. Οι αλλαγές χάρισαν τη νίκη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τους Καντεβέρε και Πέρεθ να «ξεκλειδώνουν» την άμυνα των Βοιωτών.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στα πρώτα 30 λεπτά του παιχνιδιού δεν υπήρξε κάτι αξιοσημείωτο από κάποια ομάδα. Ο Άρης είχε την κατοχή, ωστόσο δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί. Ο Γκαρέ δοκίμασε το πόδι του από πλάγια θέση και ο Άνακερ απομάκρυνε σε κόρνερ, για την πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση (31’). Ο Αργεντινός σέντραρε από τα δεξιά, ο Κουαμέ πήρε την κεφαλιά και ο 29χρονος τερματοφύλακας αποσόβησε τον κίνδυνο, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε κόρνερ (32’).

Ο Λεβαδειακός «άγγιξε» το 1-0 στο 36’. Η άμυνα των «κίτρινων» έκανε τραγικό λάθος, ο Κωστή έκλεψε και βγήκε μόνος του απέναντι στον Αθανασιάδη, όμως δεν σημάδεψε σωστά και η μπάλα πέρασε λίγα εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Χωρίς πολλές φάσεις, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Με την επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο, οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι. Ο Ρόουζ δοκίμασε σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα έσκασε στο χορτάρι και ο Άνακερ έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ (50’). Ο Έλληνας γκολκίπερ με μία εξαιρετική επέμβαση στο «παραθυράκι» της εστίας του κράτησε το 0-0, μετά από κεφαλιά του Πεντρόσο στο 52ο λεπτό. Ο Χόνγκλα σούταρε από μακρινή απόσταση, όμως ο Άνακερ είχε και πάλι απάντηση (61’).

Ο Άρης πίεζε για να βρει το γκολ και τελικά τα κατάφερε στο 65’. Ο Γιαννιώτας έβγαλε τη σέντρα, ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Λίγο αργότερα, ο Καντεβέρε τροφοδότησε τον Πέρεθ, ο οποίος με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα για το 2-0 (72’).

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου μετά από εξαιρετική κυκλοφορία, ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-0. Ο Πέρεθ γύρισε τη μπάλα στην περιοχή και ο Καντεβέρε με πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση (80’). Ο Κωστή δέχτηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 89’, για φάουλ στον Γκαρέ και άφησε τον Λεβαδειακό με 10 παίκτες. Ο Άρης ήταν ανώτερος στην αναμέτρηση και οι Καντεβέρε, Πέρεθ που πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο στο 58’, «ξεκλείδωσαν» την άμυνα των Βοιωτών και έφεραν τους τρεις βαθμούς στους «κίτρινους».

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Κίτρινες: Φρίντεκ 34’, Πεντρόσο 42’, Κωστή 44’, Γιαννιώτας 45’, Λιάγκας 53’, Τσοκάι 55’, Παλάσιος 61’

Κόκκινες: Κωστή 89’

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης (76’ Καράι), Φαντιγκά, Γένσεν, Ρόουζ (58’ Τεχέρο), Φρίντεκ, Χόνγκλα, Ράσιτς, Γιαννιώτας (78’ Μορόν), Γκαρέ, Ντούντου (58’ Πέρεθ), Κουαμέ (58’ Καντεβέρε)

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Νίκας (57’ Λαμαράνα), Τσοκάι (75’ Βέρμπιτς), Παλάσιος (75’ Οζέγκοβιτς), Μπάλτσι (57’ Γκούμας), Κωστή, Πεντρόζο (86’ Παπαδόπουλος)

