Eurovision 2026: Πώς η συμμετοχή της Dara θα τιναζόταν στον αέρα - Γιατί ήθελε να αποσυρθεί

Μπορεί η Βουλγαρία να πανηγυρίζει την θριαμβευτική νίκη της στην 70η διοργάνωση της Eurovision, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού την κορυφή, ωστόσο, λίγους μήνες πριν η συμμετοχή της Dara με το «Bangaranga» ήταν έτοιμη να τιναχτεί... στον άερα.

Λίγο μετά την ολοκήρωση του εθνικού τελικού της Βουλγαρίας το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, όπου κοινό και επιτροπή έδωσαν στην Dara το «εισιτήριο» για την Βιέννη, η τραγουδίστρια είχε «απειλήσει» ότι θα αποχωρούσε.

Μέσα σε μερικές ώρες, προκλήθηκε χαμός στα social media με αρκετούς να κάνουν λόγο για νοθεία των αποτελεσμάτων. Η νεαρή εκπρόσωπος, σε συναισθηματική φόρτιση, είχε αναφέρει ότι σκέφτεται να τα παρατήσει. Ωστόσο, η λογική κυριάρχησε και μία ανακοίνωση από τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας ΒΝΤ επισήμανε ότι η διαδικασία «διεξήχθη δίκαια και με ασφάλεια».

Η φάση επιλογής του καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε μέσα από δύο σόου που έλαβαν χώρα στις 24 και 31 Ιανουαρίου 2026. Στο πρώτο σόου, προκρίθηκαν οκτώ καλλιτέχνες αντί για επτά, λόγω ισοβαθμίας ανάμεσα στη Roksana και τους Innerglow, έπειτα από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού και των ψήφων πενταμελούς κριτικής επιτροπής. Στο δεύτερο σόου, η Dara αναδείχθηκε νικήτρια μέσα από τον συνδυασμό ψήφων κοινού και επιτροπής.

Η κριτική επιτροπή του πρώτου σόου αποτελούνταν από τους Milen Mitev, Vasil Petrov, Toni Dimitrova, Rushi Vidinliev και Petar Dundakov, ενώ στο δεύτερο σόου συμμετείχαν οι Nina Nikolina, Lubo Kirov, Bogdana Karadocheva, Krisko και Victoria Chalkitis.

Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

Ξεχωριστή σημασία έχει για τη ζωή της νικήτριας της φετινής Eurovision, o σύζυγός της.

Ο σύζυγός της Ντάρα, Δρ Έρβιν Ιβάνοφ, είναι ένας 35χρονος φαρμακολόγος, όπως ανέφερε νωρίτερα το Newsbomb.

O Ιβάνοφ πάντως είναι Τούρκος και για αυτό η Βουλγάρα τραγουδίστρια έστειλε ξεχωριστό μήνυμα στην Τουρκία:

Μιλώντας στους Τούρκους fans της μετά την νίκη της η Ντάρα ευχαρίστησε την Τουρκία λέγοντας: «Ευχαριστώ, Τουρκία. Θα ήθελα πολύ να επιστρέψω σύντομα. Ο σύζυγός μου είναι Τούρκος, οπότε θα ήταν αδύνατο να μην έρθω. Όταν έχω χρόνο, μαθαίνω λίγα τουρκικά σχεδόν κάθε εβδομάδα. Την επόμενη φορά που θα μου κάνετε συνέντευξη, ίσως σας εκπλήξω με ακόμη περισσότερες προτάσεις» .

