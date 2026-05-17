ΟΦΗ - Βόλος 3-1: Φινάλε με εμφατική νίκη για τους Κυπελλούχους

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν του, επικρατώντας με 3-1 του Βόλου για την τελευταία αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League.

Οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Φούντα, με τους Θεσσαλούς να ισοφαρίσουν στο 15' με τον Ουρτάδο. Οι Ομιλήτες συνέχισαν να πιέζουν και πήραν ξανά προβάδισμα με πέναλτι του Νέιρα στο 34', ενώ ο Σενγκέλια στο 71' με «κεραυνό» διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Κάπως έτσι οι Κυπελλούχοι τερμάτισαν στην 7η θέση με 23 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι έμειναν στην 8η με 17 πόντους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μόλις στο 1ο λεπτό ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ με εξαιρετική κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ. Ο Σενγκέλια εκτέλεσε, η μπάλα έφτασε στον Φούντα και εκείνος με δυνατό συρτό σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Παπαθανασίου για το 1-0, πριν συμπληρωθεί καν το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.

Η απάντηση του Βόλου ήταν άμεση. Στο 4’ ο Λάμπρου δοκίμασε δυνατό σουτ, όμως ο Κατσίκας αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε δύσκολα σε κόρνερ. Ο ΟΦΗ απείλησε ξανά στο 11’, όταν ο Νέιρα εκτέλεσε φάουλ από τα 25 μέτρα, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.

Στο 15’ οι Θεσσαλοί έφεραν το παιχνίδι στα ίσα. Ο Κόμπα έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Ουρτάδο από κοντά νίκησε τον Κατσίκα για το 1-1.

Ο Φούντας στο 22’ επιχείρησε απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Βόλος έφτασε μία ανάσα από την ανατροπή. Ο Χουάνπι εκτέλεσε φάουλ και ο Λάμπρου με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2, όμως μετά από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στο 30’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά με παρόμοιο τρόπο, όταν μετά από νέα εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι, η κεφαλιά του Λάμπρου πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η φάση που άλλαξε εκ νέου τα δεδομένα ήρθε στο 33’. Ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι έπειτα από παρέμβαση του VAR για σπρώξιμο του Αμπάντα πάνω στον Νέιρα μέσα στην περιοχή. Ο Αργεντινός ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, γράφοντας το 2-1 για τους Κρητικούς.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 37’ ο Σαλσέδο δοκίμασε διαγώνιο σουτ που πέρασε άουτ. Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε στον Βόλο, όταν στις καθυστερήσεις ο Λάμπρου επιχείρησε ωραίο σουτ, με την μπάλα να περνά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κατσίκα.

Στο δεύτερο μέρος ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο ΟΦΗ διατήρησε τον έλεγχο και βρήκε και τρίτο γκολ, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την αναμέτρηση.

Στο 47’ ο Γκονζάλες δοκίμασε μακρινό σουτ, όμως ο Κατσίκας μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα, ενώ στο 54’ ο Χουάνπι εκτέλεσε απευθείας φάουλ στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Ένα λεπτό αργότερα η ομάδα του Κόντη απάντησε με σουτ του Αποστολάκη εκτός περιοχής που δεν βρήκε στόχο, ενώ στο 59’ ο Χουάνπι επιχείρησε νέο σουτ για τους Θεσσαλούς, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι Κρητικοί συνέχισαν να ψάχνουν το τρίτο γκολ και στο 66’ ο Σενγκέλια δοκίμασε πλασέ εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνά άουτ. Στην ίδια φάση σχεδόν ο Βόλος έχασε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει, όταν μετά από σέντρα του Χουάνπι, ο Γκονζάλες πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα εκτός εστίας.

Στο 69’ ο Φούντας σούταρε από μακριά, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ, ενώ στο 70’ ο Πούγγουρας επιχείρησε γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα ψηλά άουτ.

Το γκολ που ουσιαστικά έκρινε το παιχνίδι ήρθε ένα λεπτό αργότερα. Ο Σενγκέλια εξαπέλυσε τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα πέρασε μέσα από τα χέρια του Παπαθανασίου και κατέληξε στα δίχτυα για το 3-1.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και δύο λεπτά αργότερα ο Ρομάνο δοκίμασε διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να περνά άουτ, σε ακόμη μία καλή στιγμή για τους Ομιλήτες.

Στο 90' ο Κόμπα βρέθηκε μέσα στην περιοχή του ΟΦΗ, ωστόσο το τελείωμά του δεν ήταν ιδανικό και η μπάλα έφυγε ψηλά.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας).

Κίτρινες: Σενγκέλια, Σαλσέδο, Κωστούλας - Κόμπα, Αμπάντα

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Κατσίκας, Κωστούλας (67' Κοντεκάς), Πουγγούρας, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια, Αθανασίου (57' Καινουργιάκης), Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Φούντας (77' Χνάρης), Νέιρα (57' Ρομάνο), Σαλσέδο (67' Ισέκα).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Παπαθανασίου, Λυκουρίνος, Γροσδής, Μύγας, Αμπάντα, Μαρτίνεζ (37' Κύρκος), Κόμπα, Λάμπρου, Χουάνπι (72' Βαϊνόπουλος), Γκονζάλες, Ουρτάδο (80' Λεγκίσι).

