Δορυφορικές εικόνες: Το Ιράν κατέστρεψε 228 κτίρια σε αμερικανικές βάσεις ή εγκαταστάσεις

Οι ιρανικές αεροπορικές επιδρομές έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει τουλάχιστον 228 κτίρια σε βάσεις ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός από την έναρξη του πολέμου, πλήττοντας υπόστεγα, στρατώνες, αποθήκες καυσίμων, αεροσκάφη, καθώς και βασικό εξοπλισμό ραντάρ, επικοινωνιών και αεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων της εφημερίδας «Washington Post».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η έκταση των καταστροφών είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει αναγνωρίσει η αμερικανική κυβέρνηση ή έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Για την παρούσα έρευνα, η εφημερίδα εξέτασε περισσότερες από 100 δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που δημοσίευσε το Ιράν. Η Washington Post επαλήθευσε την αυθεντικότητα 109 από αυτές τις εικόνες, συγκρίνοντάς τις με εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης από το δορυφορικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus, καθώς και με εικόνες υψηλής ανάλυσης από την Planet, έναν σημαντικό εμπορικό πάροχο των ΗΠΑ, όπου αυτές ήταν διαθέσιμες.

Ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό των ζημιών στη βάση από τους ειδικούς ως εκτεταμένες ή ως απόδειξη αποτυχιών, λέγοντας ότι οι εκτιμήσεις της καταστροφής είναι πολύπλοκες και μπορεί να είναι παραπλανητικές σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες.

