Κρήτη: Τραγωδία στις Γούρνες – Ηλικιωμένος πέθανε στο λιμανάκι της πρώην αμερικανικής βάσης
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η σορός του 78χρονου μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ
Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, όταν ένας 78χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του. Το περιστατικό καταγράφηκε στο λιμανάκι που βρίσκεται μέσα στον χώρο της πρώην αμερικανικής βάσης.
Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατο του άτυχου ηλικιωμένου. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
