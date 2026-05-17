Νεκροί δύτες στις Μαλδίβες: Τα απίστευτης ομορφιάς σπήλαια Alimatha που έγιναν παγίδα θανάτου

Έχουν τους πιο εντυπωσιακούς βυθούς στον Ινδικό Ωκεανό και φυσικά κανάλια που συνδέουν την εσωτερική λιμνοθάλασσα με την ανοιχτή θάλασσα.

Πρόκειται για τα σπήλαια της Alimathà στο αρχιπέλαγος στις Μαλδίβες στην ατόλη Vaavu όπου, ανάμεσα στη φυσική ομορφιά οι 5 Ιταλοί δύτες έχασαν τη ζωή τους και οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη .

Δεν είναι τυχαίο ότι το νησί αποτελεί αγαπημένο προορισμό για δύτες: προσβάσιμο σε μία ώρα με ταχύπλοο από το Μαλέ, περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από έναν πλούσιο κοραλλιογενή ύφαλο που κατεβαίνει σε βάθος περίπου 13-14 μέτρων. Το πραγματικό αποκορύφωμα, ωστόσο, βρίσκεται στην ατόλη Vaavu - ή ατόλη Felidhoo - όπου τα λεγόμενα κανάλια "kandu" που συνδέουν τη λιμνοθάλασσα με την ανοιχτή θάλασσα δημιουργούν ρεύματα που προσελκύουν πληθώρα θαλάσσιων ειδών. Η πανίδα περιλαμβάνει επίσης γκρίζους καρχαρίες υφάλων, λευκούς καρχαρίες, σαλάχια, μπαρακούντα και τόνους, ενώ σε ορισμένες εποχές του χρόνου είναι πιθανό να συναντήσετε σφυροκέφαλους καρχαρίες.

Αλλά η ομορφιά βρίσκεται στις μεγάλες κοραλλιογενείς χαράδρες: οι «σπηλιές» της Αλιμάθα είναι γεμάτες σήραγγες και φυσικά περάσματα, ένας πραγματικός θησαυρός για τους λάτρεις των καταδύσεων. Αξίζει να σημειωθεί το Fotteyo Kandu, το πιο διάσημο σημείο κατάδυσης του νησιού, με τα τοιχώματά του καλυμμένα με μαλακά κοράλλια, φαράγγια και κοιλότητες όπου κολυμπάει μια μεγάλη ποικιλία τροπικών ψαριών.

Η συνιστώμενη περίοδος για καταδύσεις είναι μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου. Oι σταθερές συνθήκες στη θάλασσα και η μεγαλύτερη ορατότητα είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι για μια απόλυτα ασφαλή εκδρομή.

Τι λέει έμπειρος δύτης

«Έχω κάνει τουλάχιστον 50 καταδύσεις στα σπήλαια του Αλιμάθα, λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό. Κάθε φορά ήταν μια φανταστική εμπειρία: αλλά με πλήρη επίγνωση των ακραίων κινδύνων που αναλάμβανα».

Ο Σαφράζ Ναΐμ, Μαλδιβανός δύτης και πρωτοπόρος της επαγγελματικής κατάδυσης, είναι ειδικός στην εξερεύνηση θαλάσσιων σπηλαίων στα ατόλα των Μαλδιβών, με 30 χρόνια εμπειρίας στην κατάδυση. Γνωρίζει τις σπηλιές της τραγωδίας σαν δεύτερο σπίτι του.

«Η εξειδίκευση και η προσοχή», εξηγεί στην ιταλική La Repubblica ο πρώην στρατιωτικός δύτης που τώρα είναι σύμβουλος του Υπουργείου Άμυνας και της Αστυνομίας των Μαλδιβών, «είναι απαραίτητες: για μένα, η κατάδυση στην Αλιμάθα δεν ήταν δύσκολη, είμαι δύτης ειδικευμένος στην σπηλαιοκατάδυση και κάθε φορά είχα το σωστό μείγμα αερίων, τον κατάλληλο εξοπλισμό και ένα εφεδρικό σύστημα».

Απαραίτητο εξοπλισμό που, σύμφωνα με τον Naeem, οι πέντε Ιταλοί δύτες δεν είχαν, επειδή «μιλάμε για ακραία περιβάλλοντα», περιβάλλοντα που ο Naeem γνωρίζει καλά, έχοντας, μεταξύ πολλών ρεκόρ.

"Ho fatto fatto almeno 50 immersioni nelle grotte di Alimathà, con le giuste precauzioni e l'equipaggiamento adatto. Ogni volta è stata un'esperienza fantastica: ma con la consapevolezza dei rischi estremi che stavo correndo". Shafraz Naeem, sub maldiviano e pioniere delle… — Repubblica (@repubblica) May 16, 2026

