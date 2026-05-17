Η στιγμή που αυτοκίνητο «θερίζει» πεζούς στη Μόντενα - Ακρωτηριάστηκαν δύο από τους 8 τραυματίες

Snapshot Στη Μόντενα, ένας 31χρονος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς, τραυματίζοντας οκτώ άτομα, εκ των οποίων τέσσερα σοβαρά και δύο με ακρωτηριασμούς στα πόδια.

Ο ύποπτος, Σαλίμ Ελ Κουντρί, Ιταλός δεύτερης γενιάς με ψυχικές διαταραχές, συνελήφθη μετά από απόπειρα διαφυγής και επίθεση με μαχαίρι.

Δεν βρέθηκαν ενδείξεις χρήσης ναρκωτικών ή αλκοόλ, ούτε δεσμοί με εξτρεμιστικές ομάδες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με τις πιο κρίσιμες περιπτώσεις να διακομίζονται με ελικόπτερο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε το περιστατικό σοβαρό και εξέφρασε αλληλεγγύη στα θύματα, επαινώντας την παρέμβαση πολιτών και αρχών.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, τέσσερις σοβαρά, ενώ δύο υπέστησαν ακρωτηριασμούς στα πόδια, όταν ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς στην ιταλική πόλη Μόντενα το Σάββατο.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει και συνελήφθη από την αστυνομία.

Αναγνωρίστηκε ως ο Σαλίμ Ελ Κουντρί, ένας 31χρονος Ιταλός δεύτερης γενιάς που γεννήθηκε στο Μπέργκαμο και τώρα ζει στην επαρχία της Μόντενα. Ήταν γνωστός στους αξιωματούχους για ψυχικές διαταραχές.

Ο Ελ Κουντρί είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών και είναι άνεργος, δήλωσαν οι αρχές.

Si chiama Salim El Koudri, origini marocchine, nato a Bergamo 31 anni fa, residente a Modena, laureato in Economia, incensurato: è lui il conducente che con l’auto è piombato in via Emilia centro falciando una decina di persone a passeggio. Otto i feriti, quattro quelli… pic.twitter.com/d4fGo3Gyvv — Repubblica (@repubblica) May 16, 2026

Συνελήφθη και ανακρίθηκε, καθώς οι ερευνητές προσπαθούσαν να προσδιορίσουν εάν ενήργησε σκόπιμα.

Δεν υπήρχε άμεση ένδειξη ότι ο άνδρας ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ, δήλωσαν οι ερευνητές σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ του Σαββάτου.

Δεν προέκυψαν δεσμοί με εξτρεμιστικές ομάδες.

Ο δήμαρχος Massimo Mezzetti είπε ότι κανείς δεν σκοτώθηκε στο δραματικό δυστύχημα, αλλά τέσσερα θύματα ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Είπε ότι μια γυναίκα καρφώθηκε σε μια βιτρίνα και χρειάστηκε τον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Μόντενα και της Μπολόνια, μεταξύ άλλων με ελικόπτερο για τις πιο κρίσιμες περιπτώσεις.

❗️?? #Modena, #Italy — A driver deliberately plowed his car into pedestrians in the city center, then jumped out and stabbed a man trying to stop him.



At least 8 injured, 4 critically (one woman lost both legs). Suspect — 31-year-old Italian of Moroccan origin — detained.… pic.twitter.com/3Nz49Y4WGX — World Wide Leak (@leaklive1) May 16, 2026

Ο δράστης φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, κραδαίνοντας μαχαίρι, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμούς, με πολίτες να προσπαθούν να τον σταματήσουν. Χάρη στην ηρωική προσπάθεια ενός πολίτη, του Luca Signorelli, φτάνοντας οι αστυνομικοί κατάφεραν αν συλλάβουν τον 31χρονο.

"He tried to stab me in the heart and in the head."



“He tried to stab me in the heart and in the head.”



YOU WILL NEVER BREAK US. ?? pic.twitter.com/iamWNLSe7e — Francesco ?? (@SaP011) May 16, 2026

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά σοβαρό» σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξέφρασε την αλληλεγγύη της στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Η Μελόνι ευχαρίστησε όσους παρενέβησαν για να βοηθήσουν να σταματήσει ο ύποπτος και επαίνεσε τις αρχές επιβολής του νόμου, προσθέτοντας ότι ήταν σε επαφή με τις τοπικές αρχές και αναμένει ότι ο ύποπτος θα λογοδοτήσει πλήρως.

Το πρωί της Κυριακής ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έφτασαν στη Μόντενα και επισκέφθηκαν τους τραυματίες της χθεσινής επίθεσης.

