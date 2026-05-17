Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Ουκρανικό αεροσκάφος γεμάτο εκρηκτικά εντόπισαν οι αρχές

Μία στάση για ανεφοδιασμό ενός ουκρανικού αεροσκάφους κατέληξε στην προσωρινή καθήλωσή του στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, καθώς διαπιστώθηκε ότι το φορτίο του ήταν αδήλωτα εκρηκτικά.

Σύμφωνα με το Arab News, το αεροπλάνο έφτασε από τις Μπαχάμες και προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Piarco στην πρωτεύουσα Πορτ οφ Σπέιν στις 14 Μαΐου για ανεφοδιασμό.

Στη συνέχεια έπρεπε να πάει στη Λιβύη μέσω του Πράσινου Ακρωτηρίου. Μια τέτοια διαδρομή προκάλεσε υποψίες στους τοπικούς αξιωματικούς επιβολής του νόμου.

Η Αρχή Αεροδρομίων του Τρινιντάντ και Τομπάγκο δήλωσε ότι οι αξιωματικοί μετανάστευσης μετά την άφιξη του αεροσκάφους διαπίστωσαν την παρουσία εκρηκτικών στο αεροσκάφος, τα οποία δεν δηλώθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αεροπορίας και ασφάλειας.

Μετά τη διενέργεια επιθεώρησης, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο πιλότος και το πλήρωμα δεν πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι για παραβίαση της διαδικασίας. Ως αποτέλεσμα, το αεροπλάνο έλαβε επίσημη άδεια να απογειωθεί.