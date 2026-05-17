Κοζάνη: Εντοπίστηκε σορός σε βουνό κοντά στο Πλατανόρευμα

Μια σορός εντοπίστηκε στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα Κοζάνης το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kozanimedia.gr, πιθανολογείται πως ανήκει στον 78χρονο Στέργιο Βλάχο, που είχε εξαφανιστεί από το χωριό στις 6 Μαΐου 2026 και έπασχε από άνοια.