Eurovision 2026: Οι δύο Έλληνες πίσω από το νικητήριο τραγούδι της Βουλγαρίας

Η Βουλγαρία έγραψε ιστορία με... ελληνική υπογραφή

Ανθή Κουρεντζή

Η φετινή νικήτρια της Eurovision, Dara

Ιστορική νίκη κατέγραψε η Βουλγαρία στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 με την Dara να σηκώνει ψηλά το τρόπαιο, κάνοντας όλη την Ευρώπη να χορεύει σε ρυθμούς «Bangaranga».

Αξιοσημείωτο είναι ότι το νικητήριο τραγούδι της φετινής διοργάνωσης είχε ελληνική υπογραφή, αφού στη σύνθεσή του συμμετείχε ο Έλληνας δημιουργός Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με πολλές επιτυχίες της Eurovision, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που κομμάτι του κατάφερε να κατακτήσει την πρωτιά.

«Ήταν η σωστή στιγμή. Η Dara ήταν εξαιρετική. Από τότε που πάτησε το πόδι της στη Βιέννη μόνο ανοδική πορεία είχε. Σκοπός μας ήταν να μπούμε στη δεκάδα. Δεν περιμέναμε την πρώτη θέση. Από τον Β' Ημιτελικό και μετά άρχισα να το σκέφτομαι. Χθες όταν είδα ότι κέρδισε τις επιτροπές, λέω "το έχουμε"», δήλωσε ο Δημήτρης Κοντόπουλος στην εκπομπή «Καλύτερα δεν Γίνεται».

Παράλληλα, τα φωνητικά της Dara είχε αναλάβει η μοναδική Βικτώρια Χαλκίτη που γνωρίζει επίσης πολύ καλά τον θεσμό της Eurovision. «Η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά η εμφάνιση χθες, τόσο φωνητικά όσο και χορευτικά, γιατί πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο act. Δε σταματάει να χορεύει ούτε στιγμή και μάλιστα σε έναν πολύ μικρό χώρο με καρέκλες. Έχει εξαιρετικά απαιτητική χορογραφία και θεωρώ ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά», δήλωσε αρχικά η Βικτώρια μετά τον ημιτελικό πριν από κάποια 24ώρα.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος

Από το 2000 ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική στην Ελλάδα και έχει συνεργαστεί ως συνθέτης και παραγωγός με καλλιτέχνες όπως οι Αντώνης Ρέμος, Σάκης Ρουβάς, Άννα Βίσση, Καίτη Γαρμπή, Δέσποινα Βανδή, Έλενα Παπαρίζου, Πέγκυ Ζήνα, Έλλη Κοκκίνου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Demy, Άσπα Τσίνα και Αλέκα Καννελίδου.

Φυσικά, έχει τεράστια εμπειρία από τον θεσμό της Eurovision. Το 2008 έκανε την παραγωγή του τραγουδιού Shady Lady της Ani Lorak για την ουκρανική συμμετοχή στη διοργάνωση. Το κομμάτι βγήκε δεύτερο στον τελικό του διαγωνισμού. Ο Κοντόπουλος έγραψε 3 τραγούδια για την ελληνική συμμετοχή του 2009, από τα οποία επιλέχτηκε το «This Is Our Night», το οποίο εν τέλει τερμάτισε στην 7η θέση στον τελικό της Μόσχας.

To 2013 έγραψε το τραγούδι της αζέρικης συμμετοχής Hold me, το οποίο ερμήνευσε ο Φαρίντ Μαμάντοφ, το οποίο τερμάτισε 2ο. Για το 2016 έγραψε το τραγούδι της Ρωσίας, το οποίο κατέκτησε την 3η θέση. Το 2017 έπειτα από πρόταση της ΕΡΤ, ανέλαβε να γράψει το κομμάτι της Ελλάδας με καλλιτέχνη τη Demy.

Το 2018 το Αζερμπαϊτζάν τον επέλεξε ως συνθέτη και το τραγούδι X my heart αποκλείεται στον πρώτο ημιτελικό. Την ίδια χρόνια, η Μολδαβία σε δική του σύνθεση κατέκτησε τη 10η θέση. Το 2019 η Ρωσία επιστράτευσε τον σούπερ σταρ της Sergey Lazarev και το τραγούδι του Δημήτρη Κοντόπουλου «Scream», σκαρφαλώνοντας στη 3η θέση.

Το 2020 ο Δημήτρης Κοντόπουλος και οι Arcade έστειλαν το Supergirl με τραγουδίστρια τη Stefania στην ΕΡΤ, η οποία με τη σειρά της το επέλεξε να μας εκπροσωπήσει στο Ροτερνταμ της Ολλανδιας. Η Eurovision 2020 όμως ακυρώθηκε λόγω του κορωνοϊού. Το 2021, ο Δημήτρης Κοντόπουλος, μαζί με τον Filip Kirkorof, συνέθεσαν το τραγούδι που εκπροσώπησε την Μολδαβία, το «Sugar» της Natalia Gordienko.

