Σκληρές εικόνες: Αρκούδα κατακρεούργησε 68χρονη - Την άφησε με μισό πρόσωπο

Μάχη για τη ζωή της έδωσε μία 68χρονη γυναίκα, όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από μία αρκούδα σε φυτεία καφέ στη Νότια Σουμάτρα, τόσο για να ξεφύγει από το αρπακτικό, όσο και μετά για να επουλωθούν τα βαριά τραύματά της, καθώς καταστράφηκε το μισό πρόσωπό της.

Το ζώο της έσχισε το πρόσωπο με τα νύχια του και την έσυρε στο έδαφος για περίπου 10 μέτρα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι χειρουργοί πραγματοποίησαν επείγουσα αναπλαστική επέμβαση για να της σώσουν τη ζωή.

Οι γιατροί ανέφεραν ότι παρέμεινε συνειδητή καθ’ όλη τη διάρκεια της τρομακτικής δοκιμασίας, παρά το καταστροφικό τραύμα που υπέστη στην αριστερή πλευρά του προσώπου της.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε κεντρικό νοσοκομείο, σε μία διαδρομή 8 ωρών, όπου ομάδες ειδικών αγωνίστηκαν να σταθεροποιήσουν τις κακώσεις της, σύμφωνα με αναφορές.

Οι γιατροί της χορήγησαν ενδοφλέβια υγρά, αντιβιοτικά και παυσίπονα για να ελέγξουν την αιμορραγία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την άφιξή της στο νοσοκομείο, οι χειρουργοί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί πλήρη αποκόλληση του δέρματος στην αριστερή πλευρά του προσώπου της, με εκτεταμένα κατάγματα στο ζυγωματικό οστό και στην άνω γνάθο.

Τα άνω κεντρικά δόντια της είχαν ξεριζωθεί εντελώς, ενώ το αριστερό της μάτι είχε υποστεί τόσο σοβαρές βλάβες που οι γιατροί αναγκάστηκαν να το αφαιρέσουν. Υπέστη πλήρη καταστροφή των οφθαλμικών μυών και του συστήματος των δακρυϊκών πόρων, με αποτέλεσμα να μείνει μόνιμα τυφλή στο ένα μάτι.

Πραγματοποιήθηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση υπό γενική αναισθησία για τον καθαρισμό και την ανακατασκευή των μολυσμένων πληγών. Στη συνέχεια, οι πλαστικοί χειρουργοί ξεκίνησαν την επίπονη ανακατασκευή του προσώπου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με τους γιατρούς, η γυναίκα ανάρρωσε εντυπωσιακά μετά την επίθεση.

Σε επίσκεψη παρακολούθησης δύο εβδομάδων μετά, διαπίστωσαν ότι η πληγή επουλωνόταν καλά με ελάχιστο οίδημα, επιτρέποντας στους χειρουργούς να αφαιρέσουν τα ράμματα.

Έξι εβδομάδες μετά την επέμβαση, οι αξονικές τομογραφίες επιβεβαίωσαν την επιτυχή επούλωση των καταγμάτων του προσώπου. Τέσσερις μήνες μετά την επέμβαση, η πληγή είχε επουλωθεί πλήρως και η γυναίκα είχε ανακτήσει τη φυσιολογική λειτουργία της μάσησης και της ομιλίας, παρά την καταστροφική έκταση των τραυματισμών της.

Η περιγραφή της περίπτωσης δημοσιεύθηκε πρόσφατα σε ιατρικό περιοδικό.