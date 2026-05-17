Πυρκαγιά έξω από πυρηνικό εργοστάσιο στο Αμπού Ντάμπι από επίθεση drone

Πυρκαγιά ξέσπασε έξω από πυρηνικό εργοστάσιο στο Αμπού Ντάμπι, την Κυριακή, μετά από επίθεση drone.

Φέρεται να χτυπήθηκε ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του Πυρηνικού Σταθμού Ενέργειας Barakah στην Περιοχή Al Dhafra.

BREAKING: Drone strike causes fire at nuclear power plant in Abu Dhabi



Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και δεν υπήρξε καμία επίδραση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας.

Η Ομοσπονδιακή Αρχή Πυρηνικής Ρύθμισης (FANR) επιβεβαίωσε ότι δεν επηρέασε την ασφάλεια του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ή την ετοιμότητα των βασικών συστημάτων του και ότι όλες οι μονάδες «λειτουργούν κανονικά».