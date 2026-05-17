Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα
Στη γραμμή 2 του μετρό πραγματοποιούνται έργα για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και εγκατάσταση δικτύου 5G
Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα το βράδυ (17/05) τέσσερις σταθμοί του μετρό της Γραμμής 2 εξαιτίας έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ από σήμερα το βράδυ (17/05) και έως την Πέμπτη (21/05) οι σταθμοί Σεπόλια, Αττική, Σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο λειτουργίας.
Ωστόσο, στον σταθμό Αττική η γραμμή 1 του ΗΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών θα λειτουργεί προσωρινά η λεωφορειακή γραμμή Χ19, η οποία θα συνδέει την Ομόνοια με τον Άγιο Αντώνιο κατά τις ώρες που δεν θα λειτουργεί το Μετρό στη συγκεκριμένη διαδρομή.