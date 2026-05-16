Eurovision 2026: Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του τελικού και έδειξε ότι μπορεί να το φέρει!

Ο Akylas εκπροσώπησε την Ελλάδα στον τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto» και αποθεώθηκε από το κοινό.

Το «Ferto» αναφέρεται στην απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, παρουσιάζοντας μια βιωματική ιστορία από την έλλειψη στην επιτυχία και την αξία της ευγνωμοσύνης.

Η σκηνική εμφάνιση επιμελήθηκε ο Φωκάς Ευαγγελινός με πληθωρικά visuals, θεατρικότητα και νεανική ενέργεια, συνδυάζοντας σύγχρονα και κλασικά στοιχεία.

Στην εμφάνιση επανεμφανίστηκε η εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, ως σύμβολο ενότητας μέσω της μουσικής.

Ο Akylas αφιέρωσε μέρος του τραγουδιού στη μητέρα του, που τον υποστηρίζει ως γούρι.

Η μεγάλη στιγμή, που περίμεναν οι Έλληνες Eurofans, έφτασε και ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του τελικού της Eurovision πριν από λίγα λεπτά. Ο καλλιτέχνης ενθουσίασε το κοινό με το «Ferto» και ξεσήκωσε την αρένα.

Με το χαρακτηριστικό του στυλ και διάθεση στο κόκκινο, βρέθηκε στο stage έκτος κατά τη σειρά και αποθεώθηκε.

«Αυτός είμαι εγώ πριν πέντε μήνες. Ποτέ μη σταματήσετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας. ΠΟΤΕ!», έγραψε ο ίδιος στο Tik Tok λίγη ώρα πριν τον τελικό. Στο πλευρό του βρίσκεται, φυσικά, η αγαπημένη του μητέρα καθώς όχι μόνο είναι το γούρι του, αλλά ένα μέρος του κομματιού είναι αφιερωμένο σε εκείνη.

Η ιστορία πίσω από το «Ferto»

To «Ferto» είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται για μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν όταν δεν υπήρχε τίποτα και μια υπενθύμιση πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.

Η σκηνική εμφάνιση

Η σκηνική εμφάνιση του Akyla φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σκηνοθέτη, χορογράφου και θρύλου της Eurovision Φωκά Ευαγγελινού. Μέσα από πληθωρικά visuals, κωμική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλωτότητα, ο Φωκάς Ευαγγελινός ξεδιπλώνει το «Ferto». Ένα ψηφιακό παραμύθι, ένα βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες, που ενώνει τεχνιέντως το νέο με το κλασικό, τα σκηνικά αντικείμενα με τα visuals. Μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, καθώς πιστεύει πως η μουσική, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους.

