Eurovision 2026: Ανατροπή στα προγνωστικά - Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τον Akylas

Λίγες ώρες απομένουν για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026. Ο Akylas με το «Ferto» θα ανέβει στη σκηνή του Wiener Stadthalle της Βιέννης 6ος σε σειρά, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla» θα εμφανιστεί 21η.

Η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει απευθείας από τη Βιέννη τον Μεγάλο Τελικό στις 22:00, μεταφέροντας τον παλμό της μεγάλης γιορτής της 70ής επετειακής διοργάνωσης.

Έπεσε στην 4η θέση ο Akylas - Φινλανδία, Αυστραλία και Βουλγαρία το top 3

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του Μεγάλου Τελικού, η Ελλάδα κονταροχτυπιέται με την Βουλγαρία στα στοιχήματα, με τα προγνωστικά να δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στην Dara και το «Bangaranga» έναντι του Akylas, με τον Έλληνα εκπρόσωπο να πέφτει από την τρίτη στην τέταρτη θέση.

Στην πρώτη θέση παραμένει η Φινλανδία με ποσοστό νίκης 40%, ενώ ακολουθεί η Αυστραλία με την Ντέλτα Γκούντρεμ και το «Eclipse» με ποσοστό νίκης 22%.

Το top 10 συμπληρώνουν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Δανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Μάλτα.

Η Κύπρος και η Αντιγόνη με το «Jalla» βρίσκονται στα προγνωστικά στην 17η θέση.

Διαβάστε επίσης