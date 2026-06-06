Η AirCanada αναστέλλει επ' αόριστον τις πτήσεις της προς την Κούβα

Οι μεταφορές προς και από την Κούβα έχουν κατά μεγάλο μέρος τους σταματήσει

Newsbomb

Η AirCanada αναστέλλει επ' αόριστον τις πτήσεις της προς την Κούβα

Ένα από τα δύο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, σε πρωτοβουλία ακτιβιστών μιας διεθνούς οργάνωσης, και τα οποία απέπλευσαν από το Μεξικό, φτάνει στην Αβάνα της Κούβας το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Air Canada ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι αναστέλλει τις πτήσεις της προς την Κούβα επ’ αόριστον, επικαλούμενη την «πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα» στη νήσο, με φόντο τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα πως εννοεί να «πάρει τον έλεγχό» της.

«Λόγω της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατεί στην Κούβα, η Air Canada αναστέλλει μέχρι νεοτέρας τις πτήσεις της προς τη νήσο», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία, που εδρεύει στο Μόντρεαλ, σε ανακοίνωσή της.

Οι Καναδοί αποτελούσαν μεγάλο μέρος των ξένων επισκεπτών στην Κούβα προτού η Ουάσιγκτον κόψει τον εφοδιασμό του νησιού με καύσιμα και απειλήσει να εισβάλλει στη χώρα υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία που διαχειρίζεται τα περισσότερα ξενοδοχεία στη χώρα της Καραϊβικής, η καναδική Blue Diamond Resorts, ανακοίνωσε πως κλείνει 62 από τις μονάδες της στην Κούβα.

Το αμερικανικό εμπάργκο στα καύσιμα που επιβάλλεται de facto από τον Ιανουάριο στερεί από τη χώρα το ντίζελ που χρειάζεται για τις γεννήτριες οι οποίες υποστηρίζουν το ετοιμόρροπο δίκτυο ηλεκτροδότησης, προκαλώντας διακοπές ρεύματος που φτάνουν ως ακόμη και τις 22 ώρες την ημέρα, καθώς και ελλείψεις τρεχούμενου νερού.

Οι μεταφορές προς και από την Κούβα έχουν κατά μεγάλο μέρος τους σταματήσει. Η νήσος αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και φαρμάκων, και εξαρτάται από τις παραδόσεις βοήθειας την οποία στέλνουν ιδίως το Μεξικό και η Κίνα.

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