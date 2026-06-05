Πώς απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο του Mega για το νοσοκομείο της Ξάνθης

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Ξάνθης για να παρουσιάσει την πρόοδο των έργων και τις προσλήψεις προσωπικού στη ΜΕΘ, παρά το αρχικό μη προγραμματισμένο της επίσκεψης.

Το έργο αναβάθμισης του νοσοκομείου Ξάνθης, που περιλαμβάνει επέκταση και ανακαίνιση των ΤΕΠ και νέες δομές όπως παιδιατρικά τμήματα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο και ολοκληρώνεται σε περίπου έναν μήνα.

Έχουν προκηρυχθεί οκτώ θέσεις προσωπικού, εκ των οποίων τρεις για τη ΜΕΘ, και προχωρούν οι προσλήψεις για ειδικότητες όπως ΩΡΛ και γαστρεντερολόγος.

Η λειτουργία της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Ξάνθης προωθείται με την προκήρυξη θέσεων γιατρών, ενώ οικονομική ενίσχυση παρέχεται από τον ΣΕΚΕ και την Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού.

Ο Υπουργός Υγείας αντέδρασε σε σχόλια που αμφισβήτησαν την επίσκεψή του σε νοσοκομεία χωρίς ΜΕΘ, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στο νοσοκομείο Ξάνθης και την ενεργή συμμετοχή του στην αναβάθμισή του. Snapshot powered by AI

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μέσω βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, στην πρωινή εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα Mega», με αφορμή σχόλια που έγιναν για την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Την αντίδραση του Υπουργού Υγείας προκάλεσαν αναφορές των παρουσιαστών σχετικά με το αν επισκέπτεται νοσοκομεία που δεν διαθέτουν ΜΕΘ. Ο δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε πως «ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν πάει σε νοσοκομεία που δεν έχουν ΜΕΘ», ενώ η Ανθή Βούλγαρη πρόσθεσε ότι «πηγαίνει κυρίως για να εγκαινιάζει νέες πτέρυγες».

Άμεσα ο Υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε δημόσια, επισημαίνοντας πως η επίσκεψή του στο νοσοκομείο Ξάνθης δεν ήταν αρχικά προγραμματισμένη, ωστόσο την πραγματοποίησε προκειμένου να παρουσιαστούν τα έργα και οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σήμερα το πρωί ο φίλος μου @jordanxas στο @MegaTvOfficial με την @anthi83 ενημέρωσαν το κοινό τους ότι «φοβάμαι» να πάω στο Γ.Ν. Ξάνθης διότι έχει προβλήματα και δεν λειτουργεί η ΜΕΘ και ότι πάω από άλλον δρόμο κλπ…Ε άλλαξα το πρόγραμμα (ήταν να έρθω να κάνω εγκαίνια τον άλλο… pic.twitter.com/Wp52d8mvYI — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 5, 2026

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «κανονικά στο πρόγραμμα δεν είχαμε νοσοκομείο Ξάνθης», προσθέτοντας ότι αποφάσισε να μεταβεί εκεί μετά από τηλεοπτική συζήτηση που παρακολούθησε, στην οποία, όπως είπε, «έγινε ειρωνική αναφορά ότι δεν τολμώ να πάω στο νοσοκομείο Ξάνθης επειδή έχει προβλήματα».

Ο ίδιος σημείωσε ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο «για να δούμε την εξέλιξη των έργων και να συζητήσουμε τις προσλήψεις προσωπικού για τη ΜΕΘ, για τις οποίες ήδη έχει προκηρυχθεί διαδικασία», τονίζοντας ότι το έργο της αναβάθμισης βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου, επισημαίνοντας ότι «πριν από περίπου έναν χρόνο το έργο δεν είχε ξεκινήσει και υπήρχε ανησυχία για το αν θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης», ενώ υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση πλησιάζει και απομένει περίπου ένας μήνας για την πλήρη υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Ο Υπουργός έκανε λόγο για σημαντική αναβάθμιση των υποδομών, σημειώνοντας ότι «το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο ανακαίνιση αλλά και επέκταση των ΤΕΠ, με νέες δομές όπως παιδιατρικά τμήματα», χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα μεγαλύτερα έργα σε νοσοκομεία της χώρας.

Αναφορικά με το προσωπικό, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «έχουν προκηρυχθεί οκτώ θέσεις συνολικά, εκ των οποίων τρεις για τη ΜΕΘ», ενώ πρόσθεσε πως «προχωρά και η κάλυψη θέσεων ΩΡΛ και γαστρεντερολόγου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη λειτουργία της ΜΕΘ, τονίζοντας ότι «τρέχει ήδη προκήρυξη για τρεις γιατρούς ώστε να τεθεί σε λειτουργία η μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ξάνθης».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον ΣΕΚΕ και την Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος, σημειώνοντας ότι συμβάλλουν οικονομικά με «8.000 ευρώ τον χρόνο για δύο χρόνια για κάθε γιατρό», δηλαδή συνολικά «16.000 ευρώ στη διετία για κάθε θέση», χαρακτηρίζοντας το κίνητρο ως σημαντική ενίσχυση για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ.

Διαβάστε επίσης