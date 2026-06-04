Παραμένει εκτός η Τουρκία απ’ τα F35, η δικαίωση του Τάσου, το 8 του ΠΑΣΟΚ

Ηχηρό όχι, για άλλη μια φορά από τις ΗΠΑ στο αίτημα της Τουρκίας για F35. Αυτή την φορά δια στόματος του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτή των Δημοκρατικών, σημείωσε ότι «η εκτελεστική εξουσία δεν διαθέτει τη δυνατότητα να μεταβάλει μονομερώς το καθεστώς αποκλεισμού της Άγκυρας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα χωρίς προηγούμενη νομοθετική ή θεσμική μεταβολή». Το ζήτημα των F35, στο κλειστό κλαμπ των οποίων έχει ήδη ενταχθεί η Ελλάδα, είναι σίγουρο πως θα εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, και κατά την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ 7-9 Ιουλίου στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία πιέζει τον Τραμπ, αλλά όσο κρατάει τους S-400, η απάντηση είναι γιοκ.

Εκτός Safe

Γιοκ για την Τουρκία είναι και τα ζουμερά ευρωπαϊκά δισ. για το αμυντικό πρόγραμμα Safe, τα οποία ορεγόταν διακαώς. Το υπενθύμισε ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και βουλευτής Σερρών της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου (ΣΚΑΪ)

«Κι αυτό δεν έγινε από μόνο του» σημείωσε. «Εγινε κατόπιν πρωτοβουλιών που πήρε η ελληνική κυβέρνηση και έπεισε τους εταίρους»

Ο Χατζηβασιλείου, επί τη ευκαιρία, ήταν ένας από τους βουλευτές που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, δεν υπήρχε κανένα στοιχείο, ούτε ένδειξη ενοχής. Ο Τάσος το καθάρισε τ’ όνομά του, καθώς ο φάκελός του, όπως και του πρώην υπουργού Μπάμπη Αθανασίου μπήκε στο αρχείο. Όμως μια πικρία έμεινε. «Κάποιοι μας κατηγόρησαν για κυβέρνηση υπόδικων, μια συγγνώμη θα ήταν αρκετή» είπε. «Ζήτησα την άρση της ασυλίας μου, παρ’ ότι δεν υπήρχε αδίκημα, γιατί όποιος είναι αθώος δεν φοβάται. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότισσα και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μιας και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα πάνω μου».

Τσουκαλιές

Όπως φάνηκε από την έκθεση Τυχεροπούλου, τελικά οι περισσότεροι από τους 11+2 της ΝΔ για τους οποίους χτύπησε κόκκινο ο κοινοβουλευτικός διασυρμός, άδικα σύρθηκαν στην διαδικασία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Τσουκαλάς, πάντως δεν βλέπει πρόβλημα. «Δεν βλέπω κάτι παράδοξο στην διαδικασία» δήλωσε ο νομικός στο επάγγελμα και υποψήφιος για μια θέση στην Βουλή μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας. «Δεν είπε κανείς ότι κατηγορούνται για κάτι, ήρθη η ασυλία και έγινε η διαδικασία, που είναι το παράδοξο;»

Έλα ντε!

Πού είναι το 8;

Ο κ. Τσουκαλάς φυσικά ρωτήθηκε (realfm) για τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, για τις οποίες το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοινώσεις κατά ορισμένων εταιρειών και επανέλαβε το γνωστό επιχείρημα. «Σε δημοσκοπήσεις της ίδιας μέρας, είδαμε μισή μονάδα διαφορά στην μία, και οκτώ μονάδες στην άλλη. Το οχτώ δεν ανταποκρίνεται. Το είδαμε και το ξαναείδαμε, ίσως έγινε λάθος στην δειγματοληψία, κάτι στην τεχνική».

Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει ρωτήσει τον εκπρόσωπο να εξηγήσει τι εννοεί «σε μια είναι 0,5 και σε άλλη 8 η διαφορά», καθώς αυτό το οχτώ δεν φαίνεται πουθενά. Λογικά ο κ. Τσουκαλάς αναφέρεται στην διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, αλλά πού το βρήκε το 8;

Μύχιοι πόθοι

Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να εκπέμψει σιγουριά, και να δείξει ότι δεν απειλείται από την ΕΛΑΣ του Αλέξη. Στο πλαίσιο αυτό, η «γραμμή» είναι, πως τα δύο νέα κόμματα είναι ψηλά επειδή μόλις εμφανίστηκαν, και τον Σεπτέμβρη θα υπάρχει άλλη εικόνα. Η συνέπεια και η αξιοπιστία στο τέλος ανταμείβονται, τόνισε.

Στην δημοσιογραφική ερώτηση αν παίζει ζήτημα αλλαγής αρχηγού ο εκπρόσωπος απάντησε αποφασιστικά ότι αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. «Μύχιοι πόθοι συμφερόντων οικονομικών και πολιτικών» όπως είπε.

Πράσινη φαιά ουσία

Υπάρχει; Σίγουρα υπάρχει, αλλά ένα ερώτημα είναι με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται.

«Ξύπνησα το πρωί και η φωτογραφία έπαιζε παντού, ο ένας έλεγε το ένα, ο άλλος το άλλο, η εκδήλωση «Μασούτης» έγινε πανελληνίως γνωστή, όλα καλά. Εγώ ξεκίνησα την περιοδεία μου στην Βόρεια Ελλάδα για αλλεπάλληλα εγκαίνια σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία από Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Καβάλα ως Αλεξανδρούπολη, χαμός» έγραψε ο υπουργός Υγείας στα σόσιαλ φουντώνοντας την περιέργεια για το πού το πάει.

«Και τί μαθαίνω; Το ΠΑΣΟΚ έστειλε στους δημοσιογράφους επίσημη διαρροή για την περίφημη φωτό: «Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζω προς αποκατάσταση των γεγονότων: ο κ. Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία, ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασούτη, και ήρθε για πέντε λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης».

Τώρα καταλαβαίνετε τί σας λέω; Ο κ. Ανδρουλάκης που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση του Χάρη Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ του Αλέξη Τσίπρα θεώρησε σημαντικότερη την φωτό από τα 50 χρόνια «Μασούτης» και έκανε διαρροή μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου... σας το είπα πολλές φορές δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος...».

Από Σεπτέμβρη

Την εκτίμηση του Άδωνι δεν την συμμερίζονται στο ΠΑΣΟΚ. Λογικό. «Μη βιάζεστε» λέει κι ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης. «Ας περιμένουμε με ηρεμία τον Σεπτέμβρη. Τα ‘χουμε ξαναζήσει».

EP Plenary session - Preparedness for a new trade era: multilateral cooperation © European Union 2025 - Source : EP

Ο κ. Μανιάτης (ΣΚΑΪ) εντοπίζει πάντως δύο προβλήματα στα οποία όπως είπε, υπάρχει υστέρηση. Το είναι είναι ότι η ηγεσία θα έπρεπε να είχε προχωρήσει σε σύστημα man to man στους υπουργούς, δηλαδή ο κ. Ανδρουλάκης αν έχει ονοματίσει τους σκιώδεις υπουργούς. Το άλλο είναι ότι δεν έχουν βγει μπροστά οι «σοφοί» του κόμματος.

«Το ’19 ο Μητσοτάκης παρουσίασε τους σοφούς του στον Βοτανικό. Αντίστοιχα έπρεπε να κάνουμε κι εμείς».

Πράσινοι σοφοί

Ο ευρωβουλευτής είναι σίγουρος. «Έχεις από τα καλύτερα στελέχη, έχει πρόγραμμα υλοποιήσιμο, γιατί δεν βγάζει μπροστά στελέχη πρώτης γραμμής με εκπληκτικά βιογραφικά; Οι βουλευτές δεν φτάνουν».

Πού πάει ο Κασσελάκης;

Και σα να μην τους έφταναν όλα τ’ άλλα, προέκυψε και θέμα μεταγραφής Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ. Πολλά μπορεί να προκύψουν σ’ αυτό κόμμα, αλλά το συγκεκριμένο χλωμό. Όμως το ευφάνταστο σενάριο ενέπνευσε τον συνθέτη Νίκο Μωραΐτη να γράψει στα σόσιαλ το εξής:

«Θα πάει ο Κασσελάκης στο ΠΑΣΟΚ;

Πρώτα απ’ όλα, ο Κασσελάκης πούλησε πολιτική φιλία στον Ανδρουλάκη, βγάζοντας (από το κεφάλι του) το σχέδιο: Ο Τσίπρας, χωρίς κόμμα, τάχα μου ήθελε να φάει τον Ανδρουλάκη κάνοντας αντιπρόεδρο τον Στέφανο, τον οποίο όμως ήθελε και να τον φάει ταυτόχρονα γι’ αυτό τον υπονόμευε στις Ευρωεκλογές πηγαίνοντας στις συγκεντρώσεις του.

Τρικυμία εν αστακοκάραβω!

Κι αφού έκανε αυτό το (υποτιθέμενο) καλό στον Ανδρουλάκη, τώρα τον παρακαλάει να πάει στο κόμμα του. Όπως παρακαλούσε να του ανοίξει την πόρτα η ΝΔ, τότε που έβγαινε σε κάθε του συνέντευξη και μιλούσε για συγκυβέρνηση μαζί της.

Θα πάει στο ΠΑΣΟΚ τελικά;

Η απάντηση είναι: θα πάει όπου να ‘ναι, αρκεί να του εξασφαλίσουν κάποιο πολιτικό μέλλον».

Βλέπουν κενό

Το πλέον σίγουρο είναι πως ο Στέφανος δεν θα πάει ξανά αριστερά. Εκεί, παρά την ΕΛΑΣ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση, και το Μέρα25, τόσο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, όσο και ο μπαρουτοκαπνισμένος Σκουρλέτης βλέπουν ένα κενό.

«Η μετατόπιση του κόμματος Τσίπρα προς το κέντρο, αφήνει ένα σαφές πολιτικό κενό» επισημαίνει ο δεύτερος. «Η ανάγκη συνέχισης του ιδεολογικού και πολιτικού ρεύματος της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν εκφράζεται πολιτικά σήμερα. Η Νέα Αριστερά δεν πρόκειται να κατεβάσει ρολά. Ήδη απευθύνεται σε αυτόν τον ανένταχτο αριστερό κόσμο αλλά και σε δυνάμεις της οικολογίας. Θα μπορούσε επίσης να ανοίξει ένας διάλογος και με τον χώρο του ΜέΡΑ25, με την προϋπόθεση ότι θα ξεκολλήσουμε επιτέλους από τη μονοθεματική συζήτηση γύρω από το 2015».

Η αλήθεια είναι πως ο Γιάνης

είναι ζεστός να συζητήσει, αλλά υπουργούς οι οποίοι υπηρέτησαν μνημόνιο την περίοδο ’15-’18, τους κόβει. Αυτή η συζήτηση θα είναι μεγάλη.

Σας φιλώ

Η Πυθία