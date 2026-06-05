Γεωργιάδης: Στις 3 ώρες και 40 λεπτά ο μέσος χρόνος αναμονής στα Επείγοντα των νοσοκομείων τον Μάιο

73 νοσοκομεία του ΕΣΥ έχουν εισαγάγει το σύστημα «βραχιολάκι» για την ενημέρωση και παρακολούθηση των αναμονών στα ΤΕΠ

Διονυσία Προκόπη

Γεωργιάδης: Στις 3 ώρες και 40 λεπτά ο μέσος χρόνος αναμονής στα Επείγοντα των νοσοκομείων τον Μάιο
Υπ. Υγ.
ΥΓΕΙΑ
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  • Ο μέσος χρόνος αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των δημόσιων νοσοκομείων τον Μάιο ήταν 3 ώρες και 40 λεπτά, μειωμένος κατά 63% από τον Φεβρουάριο του 2025.
  • 73 νοσοκομεία έχουν υιοθετήσει το σύστημα «βραχιολάκι» για την παρακολούθηση των αναμονών στα ΤΕΠ, με το νοσοκομείο ΚΑΤ να διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
  • Στην Αττική, μεγάλα νοσοκομεία όπως ο «Ευαγγελισμός», το «Γεννηματάς» και το «Αττικόν» έχουν μέσο χρόνο αναμονής από 3 ώρες και 22 λεπτά έως 3 ώρες και 47 λεπτά.
  • Μέχρι το τέλος του 2026, οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο μέσω κινητού τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία με την εφαρμογή MyHealth App.
  • Η μείωση του χρόνου αναμονής αντανακλά βελτίωση στη λειτουργία των εφημεριών και στην εξυπηρέτηση στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.
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Στις 3 ώρες και 40 λεπτά, κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο, διαμορφώθηκε ο μέσος χρόνος αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των δημόσιων νοσοκομείων, κατά τον μήνα Μάιο. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσίευσε δεδομένα από 73 νοσοκομεία, στα οποία υπάρχει το λεγόμενο «βραχιολάκι», το σύστημα δηλαδή για την παρακολούθηση των αναμονών στα ΤΕΠ.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025. Μόνο τον Μάιο, καταγράφηκαν περισσότερα από 280 χιλιάδες περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία. Το νοσοκομείο ΚΑΤ διαχειρίστηκε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά, με 10.300 περιστατικά και μέσο χρόνο εξυπηρέτησης 2 ώρες και 37 λεπτά.

Στην Αττική, στα μεγάλα νοσοκομεία που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο περιστατικών, όπως ο «Ευαγγελισμός», το «Γεννηματάς» και το «Αττικόν», ο μέσος χρόνος αναμονής κυμαίνεται από 3 ώρες και 22 λεπτά έως 3 ώρες και 47 λεπτά.

Η μείωση του χρόνου αναμονής αποτυπώνει τη βελτίωση στη λειτουργία των εφημεριών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, υποστήριξε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε πως το «βραχιολάκι» επεκτείνεται σταθερά σε όλη τη χώρα.

Στο κινητό οι χρόνοι αναμονής έως το τέλος του έτους

Έως το τέλος του 2026, αναμένεται να λειτουργήσει η real-time ενημέρωση στα κινητά, για τον χρόνο αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό «ΕΡΤNEWS»:

«Το υπουργείο Υγείας έχει ήδη αυτή τη δυνατότητα εσωτερικά, δηλαδή μπορεί να βλέπει σε πραγματικό χρόνο την αναμονή σε νοσοκομεία όπως ο Ευαγγελισμός ή άλλα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Στόχος είναι η δυνατότητα αυτή να γίνει προσβάσιμη στους πολίτες μέχρι το τέλος του έτους». Εξήγησε ότι «οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν, για παράδειγμα, πόσες ώρες αναμονής έχει το παθολογικό σε ένα νοσοκομείο και πόσες ώρες σε ένα άλλο, ώστε να έχουν εικόνα όλων των νοσοκομείων που εφημερεύουν εκείνη τη στιγμή».

Συμπλήρωσε, τέλος, ότι «η λειτουργία αυτή θα ενταχθεί στο MyHealth App, το οποίο αποτελεί τη μεγάλη αναβάθμιση του συστήματος και την ψηφιακή επαφή τού πολίτη με το σύστημα υγείας. Μέσα από αυτό, ο πολίτης μπορεί να βλέπει τις εξετάσεις του, να κλείνει ραντεβού και, στο επόμενο στάδιο, να έχει πρόσβαση και σε πληροφορίες για τους χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία».

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