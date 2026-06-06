e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 12 Ιουνίου

Διαβάστε αναλυτικά ποια επιδόματα θα καταβληθούν στους δικαιούχους

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e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 12 Ιουνίου
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  • Από 8 έως 12 Ιουνίου, ο e
  • ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους.
  • Στις 8 Ιουνίου, ο e
  • ΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων.
  • Από 8 έως 12 Ιουνίου, ο e
  • ΕΦΚΑ θα καταβάλει 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
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Κατά την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

· Στις 8 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.437.917,18 σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

· Από 8 έως 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

· 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

· 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

· 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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