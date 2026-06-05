Σάλος στη Νορβηγία για τους Χάαλαντ και την εθνική - Το «βικινγκ» concept που δίχασε

Snapshot Η εθνική Νορβηγίας φωτογραφήθηκε ντυμένη ως Βίκινγκς για το Παγκόσμιο Κύπελλο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη χώρα.

Κριτικές χαρακτήρισαν το concept σεξιστικό και με συμβολισμούς που θυμίζουν ακροδεξιά ή νεοναζιστική αισθητική.

Η φωτογράφιση οργανώθηκε από τη Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και προτάθηκε από τον Έρλινγκ Χάαλαντ, με στόχο ιστορική αναφορά και ενότητα.

Ο φωτογράφος David Yarrow δήλωσε ότι επεδίωξε κινηματογραφική αφήγηση με ρεαλιστικό χαρακτήρα και χωρίς υπερβολές. Snapshot powered by AI

Στο στόχαστρο κριτικής βρέθηκαν ο Έρλινγκ Χάαλαντ και οι συμπαίκτες του στην εθνική Νορβηγίας, μετά από ένα ιδιαίτερο φωτογραφικό concept ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο οποίο εμφανίζονται ντυμένοι ως Βίκινγκς.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι και οι διεθνείς της Νορβηγίας ποζάρουν σε παραλία στο Όσλο με κράνη, ασπίδες, τόξα και τσεκούρια, σε μια παραγωγή που είχε στόχο να αποδώσει φόρο τιμής στην ιστορική «βικινγκ» κληρονομιά της χώρας, λίγο πριν την αναχώρησή τους για το Μουντιάλ στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Νορβηγία, με μέρος της κριτικής να το χαρακτηρίζει «σεξιστικό», «αποκλειστικό» και με συμβολισμούς που, σύμφωνα με ορισμένους, θυμίζουν ακόμη και ακροδεξιά ή νεοναζιστική αισθητική.

Ο δημοσιογράφος Markus Slettholm της εφημερίδας Morgenbladet υποστήριξε ότι οι εικόνες έχουν «σεξιστικό και αποκλειστικό χαρακτήρα», ενώ σε δηλώσεις του στο NRK ανέφερε ότι το concept είναι «υπενθυμιστικά κοντά σε ό,τι ενδιέφερε νεοναζιστικούς κύκλους πριν από δέκα χρόνια».

Αντίστοιχα, η ερευνήτρια Jane Haug Skjoldli σημείωσε ότι η εμφάνιση της ομάδας και η χρήση συμβόλων με ρουνική αισθητική μπορεί να θεωρηθεί «υπερ-αρρενωπή και ακροδεξιάς έμπνευσης», προσθέτοντας πως τέτοια στοιχεία συχνά συνδέονται με εξτρεμιστικές αφηγήσεις.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις εμφανίσεις της εθνικής ομάδας, με αναφορές ότι κάποια γραφικά και ρουνικά στοιχεία στις φανέλες ενισχύουν την αίσθηση αυτής της αισθητικής, πυροδοτώντας περαιτέρω αντιδράσεις.

Η φωτογράφιση οργανώθηκε από τη Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με τον Σκωτσέζο φωτογράφο David Yarrow να επιμελείται το concept, ύστερα από πρόταση του ίδιου του Χάαλαντ, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά μαζί του σε παρόμοια θεματική παραγωγή.

Ο φωτογράφος, πάντως, είχε δηλώσει ότι περίμενε κάποιες αντιδράσεις, τονίζοντας πως στόχος του ήταν να αποδώσει μια κινηματογραφική αφήγηση με ταξιδιωτικό και ιστορικό χαρακτήρα, χωρίς να στηριχθεί σε «καρικατούρες» ή υπερβολές.

«Ήθελα να δημιουργήσω μια αίσθηση ταξιδιού που παραπέμπει στην εποχή των Βίκινγκς, σαν να σαλπάρουν προς την Αμερική», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η παραγωγή έγινε με προσοχή ώστε να αποδοθεί ρεαλιστικά το concept.

Η Νορβηγική Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η ιδέα δεν στοχεύει σε στερεότυπα, αλλά σε μια συμβολική απεικόνιση ενότητας και ιστορικής αναφοράς ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Το θέμα έχει διχάσει κοινή γνώμη και φίλους της ομάδας, ενώ οι Νορβηγοί διεθνείς ετοιμάζονται πλέον για τη συμμετοχή τους σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, με αντιπάλους τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και το Ιράκ.