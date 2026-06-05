Mανιφέστο Σαμαρά: «Στους αγώνες για την πατρίδα δεν βγαίνεις στη σύνταξη»

Snapshot Ο Αντώνης Σαμαράς παρουσίασε από την Κρήτη πολιτική πλατφόρμα για νέο πολιτικό φορέα, επισημαίνοντας το πολιτικό κενό στην κεντροδεξιά παράταξη.

Ταύτισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τους για παρόμοιες πολιτικές επιλογές και διαχείριση της εξουσίας.

Υπογράμμισε την ανάγκη εθνικής αυτοπεποίθησης και προληπτικής πολιτικής απέναντι στην τουρκική στρατηγική, προτείνοντας έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και αυστηρά μέτρα κατά της Τουρκίας.

Ανέφερε ότι δεν πρόκειται να αποσυρθεί από την πολιτική, δηλώνοντας ότι «στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη».

Κατέκρινε τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας για εγκατάλειψη των παραδοσιακών εθνικών θέσεων και την απομάκρυνση από την ιστορική ταυτότητα του κόμματος. Snapshot powered by AI

Με μια κατεξοχήν πολιτική ομιλία από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς περιέγραψε ουσιαστικά την πολιτική πλατφόρμα πάνω στην οποία θα κινηθεί ο νέος πολιτικός φορέας τον οποίο θα ανακοινώσει όταν ο ίδιος κρίνει σκόπιμο.

Άσκησε ευθεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ταυτίζοντας τον με τον Αλέξη Τσίπρα ενώ επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πολιτικό κενό στο χώρο της κεντροδεξιάς παράταξης.

Ενδεικτική των προθέσεων του κ. Σαμαρά ήταν η απάντηση που έδωσε ο ίδιος στο ερώτημα που του θέτουν όπως είπε: «Σαμαρά μεγάλωσες, έφθασες τα75 χρόνια ζωής, είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική, πρωθυπουργός έγινες, έχεις και τον προσωπικό σου πόνο, τι θέλεις και ασχολείσαι; Γιατί δεν κάθεσαι ήσυχος στη “σύνταξή” σου;».

Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε ότι στους «αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα είναι παρών στις πολιτικές εξελίξεις.

Το νέο κόμμα

Ο Αντώνης Σαμαρας στο τέλος της εκδήλωσης δέχθηκε ερωτήσεις για το αν θα κάνει νέο κόμμα και απάντησε ως εξής: «Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Κι επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν κι όπως πρέπει».

Νωρίτερα είπε ότι δεν έχει κανένα γινάτι έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη και ότι όσοι τον κατηγορούν για κάτι τέτοιο πάσχουν από παραλογισμό και αλαζονεία, «Είναι γελοιότητες ότι είμαι ακροδεξιός και έχω γινάτι με τον Μητσοτάκη», είπε και πρόσθεσε ότι «Εγώ μεγάλωσα στο σπίτι της Πηνελόπης Δέλτα που είχε φίλο τον Ελευθέριο Βενιζέλο... Εγώ βοήθησαν να πάει η Χρυσή Αυγή στη φυλακή και με λένε ακροδεξιό. Εμένα με ψήφισαν 800.000 νεοδημοκράτες για πρόεδρο του κόμματος και με διέγραψαν για τον Γεραπετρίτη».

Μάλιστα αναρωτήθηκε: «Εγώ φταίω αν δεν μπορεί αυτοδυναμία ή ΝΔ; Εγώ ευθύνομαι που αυτή τη στιγμή η ΝΔ έχει 20%, 22%, 24%. Πόσο έχει σήμερα η ΝΔ; Εγώ και ο Καραμανλής φταίμε; Αλλά καλύτερα να μην πω άλλα», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός. Από την αρχή της ομιλίας του ο κ. Σαμαράς μίλησε για «την άλλη Ελλάδα» και πυροδότησε συζητήσεις για νέο εγχείρημα. «Η άλλη Ελλάδα θα πάρει τη μοίρα της στα χέρια της», είπε χαρακτηριστικά.

Η «άλλη Ελλάδα»

Το κεντρικό στοιχείο της παρέμβασής του ήταν η περιγραφή μιας «άλλης Ελλάδας». Μιας Ελλάδας που –όπως είπε– δεν εκπροσωπείται σήμερα επαρκώς από το πολιτικό σύστημα.

Περιέγραψε την Ελλάδα της παραγωγής, της επιχειρηματικότητας, της οικογένειας, της περιφέρειας και της εργασίας. Την Ελλάδα που ζητά ευκαιρίες αντί επιδομάτων, προοπτική αντί διαχείρισης της καθημερινότητας και εθνική αυτοπεποίθηση αντί συμβιβασμών.

Η συγκεκριμένη αναφορά είχε ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς έδειξε ότι ο κ. Σαμαράς επιχειρεί να εκφράσει ένα ευρύτερο ακροατήριο που εκτείνεται πέρα από τα στενά όρια της παραδοσιακής Νέας Δημοκρατίας.

Το μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η φράση του για το ποιος ανήκει τελικά στη Νέα Δημοκρατία: όσοι την υπηρέτησαν ως ιστορικό χρέος ή όσοι τη χρησιμοποίησαν ως εκλογική εταιρεία.

Η διατύπωση αυτή αποτελεί ίσως την πιο ευθεία αμφισβήτηση της σημερινής φυσιογνωμίας του κυβερνώντος κόμματος από έναν πρώην πρόεδρό του.

Δεν ήταν τυχαίο ότι επέλεξε να συνδέσει την πολιτική ταυτότητα της παράταξης με την ιστορική της διαδρομή και όχι με τις σημερινές εκλογικές της επιδόσεις.

Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά»

Η πιο χαρακτηριστική ίσως φράση της ομιλίας ήταν ότι «η πολιτική, όπως και η φύση, δεν αντέχει τα κενά».

Η συγκεκριμένη αναφορά ερμηνεύεται από πολλούς ως η πολιτική ουσία ολόκληρης της παρέμβασής του. Ο κ. Σαμαράς εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι υπάρχει σήμερα ένα μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό κενό εκπροσώπησης, το οποίο αργά ή γρήγορα θα καλυφθεί.

Είτε αυτό συμβεί μέσα από τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις είτε μέσα από νέες πολιτικές πρωτοβουλίες, είναι ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό.

Το τελικό μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού δεν ήταν απαισιόδοξο. Αντίθετα, παρά τη σκληρή κριτική που προηγήθηκε, επέλεξε να κλείσει με αναφορές στην ελπίδα, στην αξιοπρέπεια και στην αναγέννηση της χώρας.

«Δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο», είπε χαρακτηριστικά.

Και ίσως αυτή η φράση να συμπυκνώνει καλύτερα από κάθε άλλη τον πραγματικό στόχο της παρέμβασής του στο Ηράκλειο: όχι απλώς να καταγγείλει το παρόν, αλλά να περιγράψει το πολιτικό ακροατήριο και τις ιδέες πάνω στις οποίες, κατά την άποψή του, μπορεί να οικοδομηθεί το μέλλον.

Τα ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο

Στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του ο κ. Σαμαράς επικεντρώθηκε στα ελληνοτουρκικά, εκφράζοντας ανησυχία για την προώθηση της τουρκικής στρατηγικής της «Γαλάζιας Πατρίδας» και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει την πολιτική των «ήρεμων νερών» και να κινηθεί προληπτικά, ζητώντας:

•Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές προκλήσεις.

•Σαφές κόστος για την Τουρκία σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.

•Άσκηση βέτο στα σχέδια δημιουργίας νέων νατοϊκών στρατηγείων στην Τουρκία.

•Δημιουργία νέου επιχειρησιακού κέντρου του ΝΑΤΟ στην Κάρπαθο.

«Η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί τώρα και όχι κατόπιν εορτής», υπογράμμισε, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες γεωπολιτικές παγίδες από την Άγκυρα.

Επίθεση σε Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε προσωπική κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, κατηγορώντας τους ότι έχουν εγκαταλείψει τις παραδοσιακές εθνικές θέσεις της χώρας. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει πολιτική κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας.

«Είχαμε δήθεν ήρεμα νερά όχι γιατί σταμάτησε να προκαλεί η Τουρκία, αλλά γιατί σταματήσαμε να αντιδρούμε εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μητσοτάκης και Τσίπρας μοιάζουν όλο και περισσότερο»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και η κριτική του προς τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πολιτικοί αρχηγοί παρουσιάζουν πλέον σημαντικές ομοιότητες.

Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας δίνουν προτεραιότητα στην επικοινωνία και στη διαχείριση της εικόνας έναντι της πολιτικής ουσίας. Αναφέρθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών, στην οικονομική πολιτική των υπερπλεονασμάτων, στα επιδόματα, στην ακρίβεια, στη woke ατζέντα, στην πολιτική ορθότητα και στη διαχείριση του μεταναστευτικού, υποστηρίζοντας ότι οι διαφορές ανάμεσα στους δύο χώρους έχουν περιοριστεί σημαντικά. Χρησιμοποιώντας μάλιστα στίχο από γνωστό τραγούδι του Γιάννη Μηλιώκα, σημείωσε ότι «ρούχα μαζί που πλύθηκαν κι έχουνε γίνει ροζ».

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