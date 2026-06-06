Δυτική Όχθη: Ένα μωρό νεκρό από πυρά του ισραηλινού στρατού σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή

Στρατιώτες των IDF στο πέρασμα Άλενμπι μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας

Ένα μωρό σκοτώθηκε σήμερα από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη, ενώ οι Παλαιστίνιοι γονείς του τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Σαμ Φαχντ Άμπου Χαϊκάλ, μόλις 7 μηνών, έχασε τη ζωή του και οι γονείς του τραυματίστηκαν ελαφρά «αφού οι κατοχικές (ισραηλινές) δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τους απόψε στον τομέα του Τελ Ρουμέιντα, στα νότια της Χεβρώνας» αναφέρει το υπουργείο στη λακωνική ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα, ο Δρ Τάρεκ Μπαρμπαράουι, ο διευθυντής του δημόσιου νοσοκομείου της Χεβρώνας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το βρέφος νοσηλευόταν με «σοβαρά» τραύματα.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa μετέδωσε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της οικογένειας.