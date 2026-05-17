Φορολογικές δηλώσεις: Ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια οι υποβολές – Πότε εκπνέει η προθεσμία

Περίπου οι μισοί υπόχρεοι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση

Newsbomb

Φορολογικές δηλώσεις: Ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια οι υποβολές – Πότε εκπνέει η προθεσμία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έχουν υποβληθεί περίπου 3,66 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, καλύπτοντας σχεδόν το 55% των υπόχρεων.
  • Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου.
  • 1,32 εκατομμύρια δηλώσεις είναι μηδενικές, 1,13 εκατομμύρια είναι χρεωστικές με μέσο φόρο 1.770 ευρώ, και 1,21 εκατομμύρια είναι πιστωτικές με μέση επιστροφή 270 ευρώ.
  • Η έκπτωση φόρου μειώνεται σταδιακά από 4% σε 3% και 2%, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής, και ισχύει για εφάπαξ εξόφληση φόρου.
  • Η περίοδος για έκπτωση 3% είναι έως τις 15 Ιουνίου, ενώ για έκπτωση 2% ισχύει από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.
Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί, ενώ βρισκόμαστε περίπου στο μέσον της διαδικασίας, καθώς το σύστημα άνοιξε πριν από περίπου δύο μήνες και αναμένεται να κλείσει σε δύο μήνες, στις 15 Ιουλίου, όταν και λήγει η προθεσμία υποβολής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 3,66 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, με το ποσοστό να φτάνει σχεδόν το 55% του συνολικού αριθμού.

ΑΑΔΕ

Μηδενικές, δηλαδή χωρίς να έχει προκύψει φόρος, είναι 1,32 εκατομμύρια δηλώσεις. Χρεωστικές είναι περίπου 1,13 εκατομμύρια δηλώσεις, όπου ο μέσος επιπλέον φόρος που προκύπτει για τους φορολογούμενους είναι στα 1.770 ευρώ, ένα αρκετά αυξημένο το ποσό. Τέλος πιστωτικές, δηλαδή δηλώσεις με επιστροφή φόρου είναι περίπου 1,21 εκατομμύρια με τη μέση επιστροφή να κυμμένεται κοντά στα 270 ευρώ.

Όσον αφορά την έκπτωση φόρου, το 4% εξασφάλισαν όσοι υπέβαλλαν τη δήλωσή τους μέχρι και την περασμένη Παρασκευή (15/5). Πλέον βρισκόμαστε στο διάστημα κατά το οποίο όσοι τις υποβάλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουν έκπτωση 3%, ενώ από 16 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου, όσοι υποβάλλουν θα έχουν έκπτωση 2%. Αυτά τα ποσοστά με τις εκπτώσεις ισχύουν για όσους εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εκδίδει πέντε νέα εντάλματα σύλληψης για Ισραηλινούς αξιωματούχους

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια οι υποβολές – Πότε εκπνέει η προθεσμία

13:24WHAT THE FACT

Οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν πόλη που μοιάζει με την Ατλαντίδα κρυμμένη κάτω από λίμνη του Κιργιστάν

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Μυστικά αρχεία UFO αποκαλύπτουν την άνοδο μιας μυστηριώδους θρησκείας στην Αμερική

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα

13:00ΥΓΕΙΑ

Χαμόγελα από μεταμόσχευση επεξεργασμένων βλαστοκυττάρων σε επιθετικούς καρκίνους αίματος

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live streaming: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τρίτη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΓ ΕΛΚ σε συνέδριο της ΝΔ: Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός που δεν κρύβεται από τα προβλήματα

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Έρχεται πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού στο δρόμο από ανήλικους»

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τζιτζικώστας σε συνέδριο της ΝΔ: Ο Μητσοτάκης ξαναέβαλε την Ελλάδα σε τροχιά αξιοπιστίας και προόδου

12:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχοινάς: Πληρωμές 2,3 δισ. ευρώ στους αγρότες το 2026 μέσω ΑΑΔΕ – Το σχόλιο για τον Ακύλα

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Η influencer που «παντρεύτηκε τον εαυτό της» πέθανε στα 29 της με ένα θλιβερό ερώτημα

12:18LIFESTYLE

Οικονομάκου - Τσερέλα: Παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην Πλάκα

12:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα Δημητρίου στο συνέδριο της ΝΔ: «Μαζί για Ελλάδα και Κύπρο το 2030»

12:11LIFESTYLE

Eurovision: Η Δανία «υιοθέτησε» τον μοναχικό Βρετανό διαγωνιζόμενο  — Το viral βίντεο

12:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ στο συνέδριο της ΝΔ: Σπουδαίος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης γιατί έβαλε την Ελλάδα στο κέντρο της ευρωπαϊκής διαδικασίας

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετσόλα σε συνέδριο ΝΔ: Εντυπωσιακός ο μετασχηματισμός της Ελλάδας την τελευταία επταετία

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη οδηγού που έπεσε πάνω σε τρία αυτοκίνητα – Είχε καταναλώσει αλκοόλ

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Να μην πάνε χαμένες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες των τελευταίων 7 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του - Από το σχολείο… στα άστρα

12:18LIFESTYLE

Οικονομάκου - Τσερέλα: Παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην Πλάκα

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

09:53LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποια είναι η νικήτρια Dara από τη Βουλγαρία που έριξε στον κουβά τις προβλέψεις

11:19LIFESTYLE

«Κοίτα, μαμά, ένα βαθμό»: Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να αποτυγχάνει στη Eurovision; Το BBC αναλύει το νέο ναυάγιο στον διαγωνισμό

06:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η νικήτρια Dara με την ελληνική ομάδα, ο στεναχωρημένος Akylas και τα στοιχήματα που πήγαν «κουβά»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Μαΐου: Κυριακή του τυφλού - Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Έρχεται πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού στο δρόμο από ανήλικους»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα τη Δευτέρα για τις απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια - Αναλυτικά το πρόγραμμα των Πανελληνίων

08:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ηρεμία πριν από την καταιγίδα»: Η ανάρτηση - γρίφος του Ντόναλντ Τραμπ

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Η «πληγή» του Brexit στη Βρετανία ξανανοίγει - Ανατροπή Στάρμερ και ακύρωση της «συμφωνίας εξόδου»;

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Μυστικά αρχεία UFO αποκαλύπτουν την άνοδο μιας μυστηριώδους θρησκείας στην Αμερική

08:15LIFESTYLE

Eurovision: Τι σημαίνει τελικά το Bangaranga που ταρακούνησε τη σκηνή και κατέκτησε την πρώτη θέση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ