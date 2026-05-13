Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία έως την Παρασκευή για τη μέγιστη έκπτωση 4%

Οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου δικαιούνται έκπτωση 4%

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν δήλωση έως τις 15 Μαΐου έχουν έκπτωση 4% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος έως 31 Ιουλίου.
  • Μετά τις 15 Μαΐου, η έκπτωση μειώνεται σε 3% έως τις 15 Ιουνίου και σε 2% έως τις 15 Ιουλίου.
  • Έχουν υποβληθεί πάνω από 3 εκατομμύρια δηλώσεις από σύνολο 6,9 εκατομμυρίων, με το 27,53% να είναι χρεωστικές και μέσο φόρο 1.281 ευρώ.
  • Οι επιστροφές φόρου γίνονται γρήγορα μέσω αυτόματων συμψηφισμών με οφειλές, αρκεί να έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN στο myAADE.
  • Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως τις 15 Ιουλίου 2026 γίνεται χωρίς κυρώσεις και θεωρείται ως αρχική για σκοπούς έκπτωσης φόρου.
Προθεσμία έως τις 15 Μαΐου έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και να επωφεληθούν από τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται σταδιακά, προσφέροντας κίνητρα για έγκαιρη υποβολή.

Οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου δικαιούνται έκπτωση 4% στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου. Η έκπτωση μειώνεται σε 3% για δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% για όσες υποβληθούν μέχρι την τελική προθεσμία της15ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχουν ήδη κατατεθεί πάνω από 3 εκατομμύρια δηλώσεις, από συνολικά περίπου 6,9 εκατομμύρια. Από αυτές, το 27,53% είναι χρεωστικές με μέσο φόρο 1.281 ευρώ, το 35,13% πιστωτικές με μέση επιστροφή244 ευρώ, ενώ το 37,34% είναι μηδενικές.

Το Δημόσιο αναμένει καθαρή εισροή 812 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί εξελίσσονται με ταχύρυθμό. Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν ήδη λάβει τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Αυτοματοποιημένοι συμψηφισμοί και διαδικασίες επιστροφής

Οι επιστροφές φόρου πραγματοποιούνται πλέον με γρήγορες διαδικασίες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αυτόματοι συμψηφισμοί με οφειλές, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο, αρκεί να έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Οι συμψηφισμοί διεκπεραιώνονται κεντρικά κάθε εβδομάδα. Όσοι δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν κεντρικά, αναλαμβάνονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ), χωρίς να απαιτείται επιπλέον αίτηση από τον φορολογούμενο.

Οφειλές και δικαιώματα έκπτωσης

Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν δικαιώματα επιστροφής φόρου που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Εάν ο φόρος εξοφληθεί μέσω αυτού του συμψηφισμού, ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης από 2% έως 4%, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Τροποποιητικές δηλώσεις και προθεσμίες

Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης γίνεται χωρίς κυρώσεις και θεωρείται ως αρχική, εφόσον πραγματοποιηθεί μέχρι τις15 Ιουλίου 2026.

Σε περίπτωση που από την τροποποιητική προκύπτει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιθυμεί να πληρώσει το συνολικό ποσό εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου, η έκπτωση για το αρχικό ποσό διατηρείται σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ για το επιπλέον ποσό εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

Η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η σωστή δήλωση του IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των οφειλών και επιστροφών φόρου, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

