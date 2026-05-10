Επιστροφή φόρου 2026: Πότε θα πιστωθεί - Πώς γίνεται η δήλωση IBAN στο myAADE 2026

Snapshot Τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους θα λάβουν επιστροφή φόρου μετά την υποβολή των δηλώσεων.

Η παρακολούθηση και η ενημέρωση για την επιστροφή φόρου γίνονται μέσω της πλατφόρμας MyAADE στην ενότητα «Επιστροφές».

Η επιστροφή φόρου μπορεί να πιστωθεί έως και 90 ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης, εκτός αν υπάρχουν καθυστερήσεις ή πρόσθετοι έλεγχοι.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμψηφίζονται αυτόματα με το ποσό της επιστροφής και το υπόλοιπο πιστώνεται στον φορολογούμενο.

Η δήλωση ενεργού IBAN στο myAADE είναι απαραίτητη για την πίστωση της επιστροφής και γίνεται μέσω της επιλογής «Μητρώο & Επικοινωνία» > «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Επιστροφή φόρου θα δουν 4 στους 10 φορολογούμενους, μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026.

Η παρακολούθηση της επιστροφής φόρου γίνεται μέσω της πλατφόρμας MyAADE. Ο φορολογούμενος επιλέγει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)». Από εκεί μεταφέρεται στο περιβάλλον σύνδεσης, όπου πραγματοποιεί είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Μετά τη σύνδεση, επιλέγεται η ενότητα «Επιστροφές». Στην εν λόγω καρτέλα καρτέλα εμφανίζονται όλες οι επιστροφές φόρου που αφορούν τον φορολογούμενο, μαζί με το αντίστοιχο ποσό και την κατάστασή τους. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη επιστροφή, αυτή εμφανίζεται άμεσα στην οθόνη.

Πότε πληρώνεται η επιστροφή

Κατά βάση, η διαδικασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα γρήγορη κυρίως όταν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ή πρόσθετοι έλεγχοι. Πάντως η ολοκλήρωση της επιστροφής φόρου μπορεί να γίνει έως και 90 ημέρες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως για παράδειγμα στον ΕΝΦΙΑ ή σε άλλους φόρους, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα. Αν μετά τον συμψηφισμό απομένει υπόλοιπο, αυτό πιστώνεται στον φορολογούμενο.

Πώς γίνεται η δήλωση IBAN για επιστροφή φόρου

Για να δει ο φορολογούμενος την επιστροφή φόρου, θα πρέπει να δηλώσει ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά τα βήματα για δήλωση IBAN:

Είσοδος: Μεταβείτε στην ψηφιακή πύλη myAADE . Διαδρομή: Επιλέξτε «Μητρώο & Επικοινωνία» > «Δήλωση Λογαριασμού IBAN». Στοιχεία: Καταχωρήστε τα 27 ψηφία του IBAN (ξεκινάει από GR). Επιβεβαίωση: Επιβεβαιώστε την αλλαγή/καταχώρηση

