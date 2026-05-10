Επιστροφή φόρου 2026: Πότε θα πιστωθεί - Πώς γίνεται η δήλωση IBAN στο myAADE 2026

Πώς θα δείτε εάν δικαιούστε επιστροφή φόρου μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Επιστροφή φόρου 2026: Πότε θα πιστωθεί - Πώς γίνεται η δήλωση IBAN στο myAADE 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους θα λάβουν επιστροφή φόρου μετά την υποβολή των δηλώσεων.
  • Η παρακολούθηση και η ενημέρωση για την επιστροφή φόρου γίνονται μέσω της πλατφόρμας MyAADE στην ενότητα «Επιστροφές».
  • Η επιστροφή φόρου μπορεί να πιστωθεί έως και 90 ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης, εκτός αν υπάρχουν καθυστερήσεις ή πρόσθετοι έλεγχοι.
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμψηφίζονται αυτόματα με το ποσό της επιστροφής και το υπόλοιπο πιστώνεται στον φορολογούμενο.
  • Η δήλωση ενεργού IBAN στο myAADE είναι απαραίτητη για την πίστωση της επιστροφής και γίνεται μέσω της επιλογής «Μητρώο & Επικοινωνία» > «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».
Snapshot powered by AI

Επιστροφή φόρου θα δουν 4 στους 10 φορολογούμενους, μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026.

Η παρακολούθηση της επιστροφής φόρου γίνεται μέσω της πλατφόρμας MyAADE. Ο φορολογούμενος επιλέγει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)». Από εκεί μεταφέρεται στο περιβάλλον σύνδεσης, όπου πραγματοποιεί είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Μετά τη σύνδεση, επιλέγεται η ενότητα «Επιστροφές». Στην εν λόγω καρτέλα καρτέλα εμφανίζονται όλες οι επιστροφές φόρου που αφορούν τον φορολογούμενο, μαζί με το αντίστοιχο ποσό και την κατάστασή τους. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη επιστροφή, αυτή εμφανίζεται άμεσα στην οθόνη.

Πότε πληρώνεται η επιστροφή

Κατά βάση, η διαδικασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα γρήγορη κυρίως όταν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ή πρόσθετοι έλεγχοι. Πάντως η ολοκλήρωση της επιστροφής φόρου μπορεί να γίνει έως και 90 ημέρες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως για παράδειγμα στον ΕΝΦΙΑ ή σε άλλους φόρους, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα. Αν μετά τον συμψηφισμό απομένει υπόλοιπο, αυτό πιστώνεται στον φορολογούμενο.

Πώς γίνεται η δήλωση IBAN για επιστροφή φόρου

Για να δει ο φορολογούμενος την επιστροφή φόρου, θα πρέπει να δηλώσει ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά τα βήματα για δήλωση IBAN:

  1. Είσοδος: Μεταβείτε στην ψηφιακή πύλη myAADE.
  2. Διαδρομή: Επιλέξτε «Μητρώο & Επικοινωνία» > «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».
  3. Στοιχεία: Καταχωρήστε τα 27 ψηφία του IBAN (ξεκινάει από GR).
  4. Επιβεβαίωση: Επιβεβαιώστε την αλλαγή/καταχώρηση

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας: Τα δώρα που μπορείτε να κάνετε στις... εορτάζουσες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικές οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη

17:23ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι για την Γιορτή της Μητέρας: «Ανιδιοτελής αγάπη, γυρίζει πίσω και με το παραπάνω»

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φρίκη των ιρανικών φυλακών: «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού» - Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος το τριήμερο

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών: Αν ξεκινήσει δεν θα μπορεί να τη σταματήσει κανείς - Ποιες εταιρείες παράγουν πυρηνικά και ποιες τράπεζες χρηματοδοτούν - Οι φόβοι για την Κίνα

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη θα δώσει 1,7 δισ. ευρώ για τον φράχτη του Έβρου - «Δεν αφήνει τα σύνορά της στην τύχη τους»

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας βγήκε με όπλο στον δρόμο και άρχισε να πυροβολεί

16:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ανεργίας: Πώς μπορεί να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ - Όλες οι αλλαγές

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον Χρήστο Χολίδη: Πέθανε ο πατέρας του

16:39ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενδοσχολικές εξετάσεις 2026: Πότε ξεκινούν - Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των σχολείων

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικά πατίνια: Ευκολία μετακίνησης ή παγίδα στους δρόμους;

16:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Πότε θα πιστωθεί - Πώς γίνεται η δήλωση IBAN στο myAADE 2026

16:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο τρόπος που έρχεται ο άνθρωπος στη ζωή έχει τεράστια σημασία - Η γέννα μπορεί να γίνει γιορτή»

16:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός περνάει στην αντεπίθεση -Βίντεο με τα… διαιτητικά όργια της σειράς με τη Βαλένθια

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο στρατός έστησε επιχείρηση με αλεξίπτωτα για να βοηθήσει Βρετανό με συμπτώματα χανταϊού

16:09ΥΓΕΙΑ

Μαγνήσιο: Το πολύτιμο μέταλλο για ενέργεια, ύπνο και υγεία - Σε τι σας βοηθά

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

16:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Το πετρέλαιο, η ακρίβεια και το σενάριο μιας νέας ύφεσης - Ανάλυση καθηγητή Πετράκη

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φρίκη των ιρανικών φυλακών: «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού» - Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές

15:09LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση απόλαυσε τους Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

09:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Metallica: Και όμως συνέβη - Πόσα Ρίχτερ σεισμό κατέγραψε το Γεωδυναμικό στο ΟΑΚΑ

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τζιτζιφιές: Πυροβόλησαν με ούζι τη σύντροφο του υπευθύνου καταστήματος - Συνελήφθη ο δράστης

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

14:27WHAT THE FACT

Σε ένα απομακρυσμένο τμήμα του Σινικού Τείχους της Κίνας επιστήμονες έκαναν μια σπουδαία ανακάλυψη

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

13:27LIFESTYLE

Η Τέιλορ Σουίφτ στην Ελλάδα - Έδωσε το «παρών» σε γάμο γνωστού Έλληνα αθλητή

13:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η δολοφονία στον Λουδία Ποταμό – Τον εκτέλεσαν και έδεσαν με τούβλα το πτώμα

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία του Νικήτα: «Αν βγει έξω η 56χρονη σε ένα μήνα θα είναι νεκρή»

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο στρατός έστησε επιχείρηση με αλεξίπτωτα για να βοηθήσει Βρετανό με συμπτώματα χανταϊού

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

14:32ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο επιβάτης του Hondius - Θα μεταφερθεί στο «Αττικόν»

16:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός περνάει στην αντεπίθεση -Βίντεο με τα… διαιτητικά όργια της σειράς με τη Βαλένθια

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος το τριήμερο

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

09:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριών κατέληξε σε πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο το θύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ