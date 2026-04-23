Aφθώδης πυρετός: Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και απαλλαγή από δημοτικά τέλη

Στο ίδιο πλαίσιο στήριξης εντάσσονται και οι τυροκόμοι, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τα μέτρα περιορισμού που επιβάλλονται στο νησί

Newsbomb

Aφθώδης πυρετός: Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και απαλλαγή από δημοτικά τέλη
Bigstock®
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την επέκταση των μέτρων αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και της απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και για τις περιπτώσεις εκτροφών που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο διεύρυνσης των παρεμβάσεων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, μετά τα κρούσματα στη Λέσβο.

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο στήριξης εντάσσονται και οι τυροκόμοι, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τα μέτρα περιορισμού που επιβάλλονται στο νησί.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Λέσβο, με αιχμή την οικονομική στήριξη τόσο των κτηνοτρόφων όσο και της μεταποίησης. Ειδικότερα, έχει ενεργοποιηθεί πρόγραμμα αποζημιώσεων ύψους έως 8 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού, ως αποζημίωση για το γάλα που παρέλαβαν κατά τη διάρκεια των μέτρων απαγόρευσης διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων, για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαδικασίες άμεσης αποζημίωσης για τα θανατωμένα ζώα, καθώς και ενίσχυσης για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων, κατά το πρότυπο που εφαρμόστηκε για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται στήριξη για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών για το σύνολο των εκτροφών που βρίσκονται εντός ζωνών περιορισμού, καθώς και η προώθηση ειδικής αποζημίωσης για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν διατίθεται εξαιτίας των υγειονομικών μέτρων.

Επιπλέον, έχει ήδη ενισχυθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, με την αποστολή κτηνιάτρων στο νησί, ενώ παράλληλα προωθείται, υπό αυστηρές προϋποθέσεις βιοασφάλειας, σχέδιο για τη μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης ώριμων τυριών, με στόχο τη σταδιακή επανεκκίνηση της αγοράς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
