Φορολογική δήλωση 2026: Πώς να δηλώσετε ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας

Η δήλωση του ενοικίου φοιτητικής κατοικίας εξαρτάται από το αν ο φοιτητής θεωρείται εξαρτώμενο μέλος ή υποβάλλει δική του δήλωση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η δήλωση του ενοικίου φοιτητικής κατοικίας γίνεται από τους γονείς αν ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος ή από τον ίδιο τον φοιτητή αν υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση.
  • Στη δήλωση Ε1, οι γονείς χρησιμοποιούν τον Πίνακα 6 (κωδικοί 801
  • 802) και τον κωδικό 92, ενώ ο φοιτητής δηλώνει το ενοίκιο στον Πίνακα 5 ως κύρια κατοικία.
  • Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή του μισθωτηρίου από τον ιδιοκτήτη με τον φοιτητή ή γονέα ως μισθωτή για να ολοκληρωθεί σωστά η δήλωση.
  • Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας μέσα στο 2025, πρέπει να δηλωθούν όλα τα διαδοχικά μισθωτήρια.
  • Φοιτητές άνω των 18 ετών που νοικιάζουν σπίτι πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ακόμη και χωρίς εισόδημα.
Για τη φορολογική δήλωση 2026, η δήλωση του ενοικίου φοιτητικής κατοικίας εξαρτάται από το αν ο φοιτητής θεωρείται εξαρτώμενο μέλος ή υποβάλλει δική του δήλωση.

Πότε δηλώνεται η κατοικία

  • Αν ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος: Οι γονείς δηλώνουν το ενοίκιο στον Πίνακα 6 (κωδικοί 801-802) του εντύπου Ε1, επιλέγοντας τον κωδικό 92 για μίσθωση κατοικίας παιδιού που σπουδάζει σε άλλη πόλη.
  • Αν ο φοιτητής υποβάλλει δική του δήλωση: Το ενοίκιο δηλώνεται στον Πίνακα 5 της ατομικής δήλωσης του φοιτητή ως κύρια κατοικία, εφόσον διαμένει εκεί.

Βήματα για τη δήλωση (Ε1)

  • Στοιχεία Μίσθωσης (Πίνακας 5 - Στοιχεία Κατοικίας): Συμπληρώνετε τη διεύθυνση, τα τ.μ. και το ποσό του ενοικίου.
  • Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο: Πρέπει να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τον ιδιοκτήτη, με τον φοιτητή (ή τον γονέα) ως μισθωτή.
  • Κωδικοί 801-802 (Πίνακας 6): Συμπληρώστε τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, τον αριθμό δήλωσης μισθωτηρίου και το συνολικό ετήσιο ποσό ενοικίου για τη φοιτητική κατοικία.

Τι να προσέξετε

  • Αλλαγή κατοικίας: Αν ο φοιτητής άλλαξε σπίτι μέσα στο 2025, δηλώνονται όλα τα μισθωτήρια (διαδοχικά).
  • Υποχρέωση Δήλωσης: Αν ο φοιτητής έχει ενηλικιωθεί (18+), υποχρεούται πλέον σε ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ακόμα κι αν δεν έχει εισόδημα, εφόσον νοικιάζει σπίτι στο όνομά του.
  • Φιλοξενία: Αν ο φοιτητής φιλοξενείται, ο ιδιοκτήτης/παραχωρών δηλώνει τη φιλοξενία, και ο φοιτητής τη δηλώνει ως κύρια κατοικία του, αλλά χωρίς ενοίκιο.
  • Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο ΑΦΜ του φοιτητή αναγράφεται σωστά στο μισθωτήριο για να μην υπάρξουν προβλήματα κατά την αυτόματη συμπλήρωση της δήλωσης (ΑΑΔΕ).

14:58ΕΛΛΑΔΑ

