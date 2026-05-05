Φορολογική δήλωση 2026: Πώς να δηλώσετε ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας
Η δήλωση του ενοικίου φοιτητικής κατοικίας εξαρτάται από το αν ο φοιτητής θεωρείται εξαρτώμενο μέλος ή υποβάλλει δική του δήλωση
- Η δήλωση του ενοικίου φοιτητικής κατοικίας γίνεται από τους γονείς αν ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος ή από τον ίδιο τον φοιτητή αν υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση.
- Στη δήλωση Ε1, οι γονείς χρησιμοποιούν τον Πίνακα 6 (κωδικοί 801
- 802) και τον κωδικό 92, ενώ ο φοιτητής δηλώνει το ενοίκιο στον Πίνακα 5 ως κύρια κατοικία.
- Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή του μισθωτηρίου από τον ιδιοκτήτη με τον φοιτητή ή γονέα ως μισθωτή για να ολοκληρωθεί σωστά η δήλωση.
- Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας μέσα στο 2025, πρέπει να δηλωθούν όλα τα διαδοχικά μισθωτήρια.
- Φοιτητές άνω των 18 ετών που νοικιάζουν σπίτι πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ακόμη και χωρίς εισόδημα.
Για τη φορολογική δήλωση 2026, η δήλωση του ενοικίου φοιτητικής κατοικίας εξαρτάται από το αν ο φοιτητής θεωρείται εξαρτώμενο μέλος ή υποβάλλει δική του δήλωση.
Πότε δηλώνεται η κατοικία
- Αν ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος: Οι γονείς δηλώνουν το ενοίκιο στον Πίνακα 6 (κωδικοί 801-802) του εντύπου Ε1, επιλέγοντας τον κωδικό 92 για μίσθωση κατοικίας παιδιού που σπουδάζει σε άλλη πόλη.
- Αν ο φοιτητής υποβάλλει δική του δήλωση: Το ενοίκιο δηλώνεται στον Πίνακα 5 της ατομικής δήλωσης του φοιτητή ως κύρια κατοικία, εφόσον διαμένει εκεί.
Βήματα για τη δήλωση (Ε1)
- Στοιχεία Μίσθωσης (Πίνακας 5 - Στοιχεία Κατοικίας): Συμπληρώνετε τη διεύθυνση, τα τ.μ. και το ποσό του ενοικίου.
- Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο: Πρέπει να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τον ιδιοκτήτη, με τον φοιτητή (ή τον γονέα) ως μισθωτή.
- Κωδικοί 801-802 (Πίνακας 6): Συμπληρώστε τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, τον αριθμό δήλωσης μισθωτηρίου και το συνολικό ετήσιο ποσό ενοικίου για τη φοιτητική κατοικία.
Τι να προσέξετε
- Αλλαγή κατοικίας: Αν ο φοιτητής άλλαξε σπίτι μέσα στο 2025, δηλώνονται όλα τα μισθωτήρια (διαδοχικά).
- Υποχρέωση Δήλωσης: Αν ο φοιτητής έχει ενηλικιωθεί (18+), υποχρεούται πλέον σε ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ακόμα κι αν δεν έχει εισόδημα, εφόσον νοικιάζει σπίτι στο όνομά του.
- Φιλοξενία: Αν ο φοιτητής φιλοξενείται, ο ιδιοκτήτης/παραχωρών δηλώνει τη φιλοξενία, και ο φοιτητής τη δηλώνει ως κύρια κατοικία του, αλλά χωρίς ενοίκιο.
- Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο ΑΦΜ του φοιτητή αναγράφεται σωστά στο μισθωτήριο για να μην υπάρξουν προβλήματα κατά την αυτόματη συμπλήρωση της δήλωσης (ΑΑΔΕ).
14:46 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
