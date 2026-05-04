Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πώς και μέχρι πότε υποβάλλονται οι τροποποιητικές

Υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο έως και τις 15 Ιουλίου 2026

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πώς και μέχρι πότε υποβάλλονται οι τροποποιητικές
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έχουν υποβληθεί 2,3 εκατ. φορολογικές δηλώσεις στην ΑΑΔΕ μετά την οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων.
  • Η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ξεκίνησε στις 17 Απριλίου και μπορεί να γίνει χωρίς κυρώσεις μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.
  • Η τροποποιητική δήλωση επιτρέπει τη διόρθωση ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων στις αρχικές δηλώσεις.
  • Εάν από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει επιπλέον φόρος και καταβληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, ισχύουν εκπτώσεις φόρου ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής.
  • Οι εκπτώσεις φόρου είναι 4% για δηλώσεις έως 15 Μαΐου, 3% έως 15 Ιουνίου και 2% έως 15 Ιουλίου 2026.
Snapshot powered by AI

Σε 2,3 εκατ. ανέρχονται οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ, μετά και την οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων, ενώ από τις 17 Απριλίου ξεκίνησε η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την τροποποιητική φορολογική δήλωση

Μετά την υποβολή των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, οι υπόχρεοι μπορούν να να ελέγχουν τη δήλωσή τους, και αν διαπιστώσουν ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να τροποποιήσουν ή και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία.

Για όλους τους υπόχρεους, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2026.

Στην περίπτωση που υποβληθεί εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή, και ο φορολογούμενος επιθυμεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό του φόρου εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται:

  • για το αρχικό ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ:
  • εφόσον από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

Τι ισχύει για τις εκπτώσεις

Εάν ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου, έκπτωση:

  • 4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Μαΐου,
  • 3% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου και
  • 2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 αποκαλύπτεται: Μια γιορτή του «Κάθετου Χρόνου» και της καλλιτεχνικής συνάντησης  

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα για 5 μήνες στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες αργίες του 2026 που απομένουν είναι τριήμερα

14:07LIFESTYLE

ΕΡΤ: Η ανακοίνωση μετά την παραίτηση Δάρα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Σπύρου Ρέτσα στο Newsbomb: «Σοκαριστικό να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί, ας μάθουμε έστω και το χειρότερο σενάριο» - Νέες έρευνες σήμερα στην παραλία Πεθαμένου

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα «αθώα» σημάδια ότι η ορμόνη του στρες μπορεί να είναι πολύ υψηλή

14:00LIFESTYLE

«Mortal Kombat II»: Πώς θα δεις πρώτος την πιο εκρηκτική πρεμιέρα της χρονιάς

13:57LIFESTYLE

Έγκυος στο τρίτο της παιδί η πριγκίπισσα Ευγενία - Η γλυκιά φωτογραφία με τους γιους της

13:55LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι συμπτώσεις που δείχνουν ότι ο Akylas θα βρεθεί στην πρώτη θέση

13:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Ουκρανός εισέβαλε με μαχαίρι σε σπίτι και τραυμάτισε οικογένεια γιατί νόμιζε πως είναι... Ρώσοι

13:49LIFESTYLE

Μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της η Κάμερον Ντίαζ

13:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Bloomberg: Δεν θέλουμε η ενεργειακή κρίση να εξελιχθεί σε δημοσιονομική κρίση - Τι είπε για την Άμυνα

13:46ANNOUNCEMENTS

Η Stoiximan εγκαινιάζει τα νέα της γραφεία στη Θεσσαλονίκη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώδεκα μέτρα για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία χρόνος ανάγνωσης

13:39WHAT THE FACT

Οι φυσικοί μόλις ανακάλυψαν ένα μικροσκοπικό ελάττωμα στον ίδιο τον χρόνο

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ - Διαψεύδουν οι Αμερικανοί

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ζελένσκι κατά Ρωσίας: «Ουκρανικά drones θα μπορούσαν να πετάξουν πάνω από την παρέλαση της 9ης Μαΐου»

13:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα και απειλούσε υπαλλήλους

13:14ANNOUNCEMENTS

Λαϊκό Λαχείο: Αλλάζει η ημέρα των κληρώσεων - Κάθε Τετάρτη οι κληρώσεις του παιχνιδιού της Allwy

13:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πώς και μέχρι πότε υποβάλλονται οι τροποποιητικές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ - Διαψεύδουν οι Αμερικανοί

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

13:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Ουκρανός εισέβαλε με μαχαίρι σε σπίτι και τραυμάτισε οικογένεια γιατί νόμιζε πως είναι... Ρώσοι

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

13:49LIFESTYLE

Μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της η Κάμερον Ντίαζ

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Σπύρου Ρέτσα στο Newsbomb: «Σοκαριστικό να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί, ας μάθουμε έστω και το χειρότερο σενάριο» - Νέες έρευνες σήμερα στην παραλία Πεθαμένου

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής της Zeus+Dione

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε με μύδρους κατά του Ανδρουλάκη ο Καστανίδης - «Προσβλητικοί, ανιστόρητοι και υστερόβουλοι οι ισχυρισμοί του»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: «Να λήξει αυτός ο Γολγοθάς και να βρεθεί ο άνθρωπος», λέει στο Newsbomb η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Τα νεότερα για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

11:47LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Προς την έξοδο από τον ΣΚΑΪ;

12:33LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ κατά Θεοφάνους: «Σιγά τον μουσικό, είναι πολύ καβαλημένος» - Η οργισμένη αντίδραση του συγγραφέα

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

13:57LIFESTYLE

Έγκυος στο τρίτο της παιδί η πριγκίπισσα Ευγενία - Η γλυκιά φωτογραφία με τους γιους της

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα «αθώα» σημάδια ότι η ορμόνη του στρες μπορεί να είναι πολύ υψηλή

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Κρεμλίνο για πιθανή δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν -Τα καταφύγια, τα μέτρα ασφαλείας και ο ρόλος Σοϊγκού

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ