Φοιτητικό σπίτι: Όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα

Tο πρώτο βήμα είναι να χτίσεις σωστές βάσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ
Η φοιτητική ζωή είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια στη ζωή σου. Από τη στιγμή που παίρνεις το κλειδί του νέου σου σπιτιού, του πρώτου σου χώρου ως ανεξάρτητος ενήλικας, ανοίγει μπροστά σου ένας κόσμος γεμάτος νέες εμπειρίες: Εξεταστικές, ατελείωτες ώρες διαβάσματος, βραδιές με φίλους, πίτσες στο σαλόνι και binge watching μέχρι το ξημέρωμα.

Ο χώρος αυτός, εκτός από ζεστός και φιλόξενος, θα είναι φτιαγμένος στα δικά σου μέτρα. Θα γεμίσει με αναμνήσεις, γέλια, συγκινήσεις και δυνατές στιγμές. Σε αυτόν, θα ζήσεις έντονες στιγμές. Θα μάθεις, όμως, και να στηρίζεσαι στον εαυτό σου και να συντηρείς ένα σπίτι μόνος σου -μια μεγάλη αλλαγή που σηματοδοτεί την αρχή της ανεξαρτησίας σου.

Όπως σε κάθε νέα αρχή, έτσι και τώρα, το πρώτο βήμα είναι να χτίσεις σωστές βάσεις. Κάπου εδώ έρχεται η HomeMarkt, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία επίπλων, σπιτιού και κήπου, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, που γνωρίζει καλά τι σημαίνει φοιτητικό σπίτι. Συνδυάζοντας design και value for money προϊόντα, στη μεγαλύτερη ποικιλία και με άμεση διαθεσιμότητα, σου προσφέρει πρακτικές και μοντέρνες λύσεις για να μεταμορφώσεις τον χώρο σου σε προσωπικό «καταφύγιο» που θα φιλοξενήσει κάθε στιγμή της φοιτητικής σου ζωής.

#1 Η αρχή είναι ο καλός ύπνος

Το πρώτο πράγμα που χρειάζεσαι στο φοιτητικό σου σπίτι είναι ένα καλό κρεβάτι και στρώμα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από έναν καλό ύπνο με άνετο στρώμα και σωστή στήριξη, αν θέλεις να ξυπνάς ανανεωμένος για να αντέξεις εξεταστικές, εργασίες και ξενύχτια. Εκεί μπορείς, επίσης, να απολαμβάνεις και τα μικρά σου retreats με τις αγαπημένες σου σειρές και τις playlists μετά από μία κουραστική μέρα.

home-markt-2.jpg

#2 Καναπές και πολυθρόνα για αναπαυτικό… διάβασμα

Τα πολυχρηστικά έπιπλα είναι ο Νο1 άτυπος κανόνας σε ένα φοιτητικό σπίτι, στο οποίο ο διαθέσιμος χώρος είναι συχνά περιορισμένος και κάθε τετραγωνικό μέτρο μετράει. Ένας καναπές-κρεβάτι, λοιπόν, αποτελεί ένα από τα πιο πρακτικά έπιπλα για ένα τέτοιο περιβάλλον είτε θέλεις να χαλαρώσεις είτε να ξαπλώσεις άνετα είτε να φιλοξενήσεις τους φίλους σου.

Επίσης, επιλέγοντας μία αναπαυτική πολυθρόνα από τη HomeMarkt, θα «γεμίσεις» όμορφα τον χώρο σου ενώ, ταυτόχρονα, θα μπορείς να κάθεσαι να πίνεις έναν καφέ το πρωί και να διαβάζεις αναπαυτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

home-markt-3.jpg

#3 «Κεφάλαιο» γραφείο

Όσον αφορά στο φοιτητικό γραφείο, πρέπει να το διαμορφώσεις με τρόπο που να σε εμπνέει να διαβάζεις και να υλοποιείς τα projects σου. Εκεί θα οργανώνεις τις σημειώσεις από τις διαλέξεις που παρακολουθείς, τις εργασίες και το εβδομαδιαίο πρόγραμμά σου. Ακόμα και αν κάποιες φορές το χρησιμοποιείς για να ακουμπήσεις τσάντες ή laptop, μην ξεχνάς ότι παραμένει η βάση για κάθε φοιτητική σου δραστηριότητα. Επιπλέον, μια εργονομική καρέκλα γραφείου θα σου εξασφαλίσει σωστή στάση σώματος και άνεση για τις ώρες που θα μελετάς.

home-markt-4.jpg

#4 Σετ τραπεζαρίας για το φαγητό με την παρέα

Σίγουρα ένα τραπέζι με καρέκλες (από HomeMarkt, φυσικά) είναι απαραίτητο τόσο για τα καθημερινά σου γεύματα όσο και τις συναντήσεις με τους φίλους σου. Στο σετ τραπεζαρίας που θα επιλέξεις, κάθε γεύμα πρόκειται να γίνεται ευκαιρία για παρέα και κάθε συζήτηση κομμάτι των φοιτητικών σου αναμνήσεων.

home-markt-5.jpg

#5 Αποθηκευτικοί χώροι για να είναι όλα σε τάξη

Βιβλιοθήκες, ραφιέρες, ντουλάπες, παπουτσοθήκες είναι όλα όσα χρειάζεται ο χώρος για να είναι οργανωμένος. Μην ξεχνάς πως οργανωμένος χώρος σημαίνει λιγότερο άγχος και περισσότερος χρόνος για διάβασμα και χαλάρωση. Η σωστή αποθήκευση, άλλωστε, σου επιτρέπει να έχεις όλα σου τα πράγματα στη θέση τους, να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι άμεσα και να κρατάς τον χώρο σου καθαρό και λειτουργικό.

home-markt-6.jpg

#6 Διακόσμηση και φωτισμός για την κατάλληλη ατμόσφαιρα

Αφού φροντίσεις για τα έπιπλα που θα διαμορφώσουν τον χώρο σου ακριβώς όπως τον είχες φανταστεί, σειρά έχει η διακόσμηση και ο φωτισμός που πρόκειται να δώσουν προσωπικότητα στο σπίτι σου. Επιλέγοντας μικρά διακοσμητικά, φωτιστικά και αξεσουάρ, μπορείς να δημιουργήσεις ατμόσφαιρα για διάβασμα, χαλάρωση ή στιγμές με φίλους.

home-markt-7.jpg

Με αυτά τα έπιπλα και διακοσμητικά, το φοιτητικό σου σπίτι μπορεί να γίνει άνετο, λειτουργικό και απόλυτα δικό σου. Και η HomeMarkt, συνδυάζοντας design, value for money λύσεις, άμεση παράδοση σε όλη την Ελλάδα και έως 36 άτοκες δόσεις, σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις το προσωπικό σου «καταφύγιο» που θα φιλοξενήσει κάθε στιγμή της φοιτητικής σου ζωής.

home-markt-8.jpg

