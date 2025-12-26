Αγρίνιο: Άνδρας απείλησε οικογένεια με όπλο ανήμερα Χριστούγεννα - Μία σύλληψη

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Αγρίνιο ανήμερα Χριστούγεννα, με τους αστυνομικούς να περνάνε χειροπέδες σε άνδρα ο οποίος φέρεται να απείλησε οικογένεια με όπλο.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγρινίου του πέρασαν χειροπέδες μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του 53χρονη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, ο 36χρονος, για άγνωστο ακόμη λόγο, φέρεται να απείλησε μέλη της οικογένειας της με κυνηγετική καραμπίνα.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, συνελήφθη στο Αγρίνιο, απογευματινές ώρες των Χριστουγέννων, για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή.

Σχηματίστηκε δικογραφία και έπειτα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης