Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 74χρονο για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου

Newsbomb

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 74χρονο για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη σύλληψη ενός 74χρονου για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (24/12) η Αστυνομία στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται αρχικά να απείλησε την πρώην γυναίκα του λεκτικά και στη συνέχεια τη χτύπησε με γροθιές και κλοτσιές.

Στο διαμέρισμα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Σε βάρος του 74χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:21LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: «Αδειάζει» τη Μέγκαν και λέει ότι προτιμά το χριστουγεννιάτικο δείπνο της πεθεράς του - «Δεν είναι τόσο καλό όσο της μαμάς σου»

19:13ΚΟΣΜΟΣ

«Αγαπούσε τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» - Στενή φίλη της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon 50 στο Newsbomb

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Έξοδος μετ’ εμποδίων για τους εκδρομείς - Πού γίνονται εκτροπές οχημάτων

19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχή 1,5 μήνα έπεσε στην Αττική - Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Πικέρμι και Άγιο Δημήτριο

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Με αλυσίδες η κίνηση των οχημάτων σε σημεία του οδικού δικτύου προς το Καϊμάκτσαλαν

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η Άγκυρα επιβεβαίωσε τον θάνατο της Ελληνίδας αεροσυνοδού

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λευτέρης Καρχιμάκης: «Δεν είναι όλα τα σπίτια καταφύγιο» - Το μήνυμα για τα Χριστούγεννα από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Περιστερίου

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα εν έτει 2025: Παιδιά τραγούδησαν και πληρώθηκαν μέσω... IRIS

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαρώνει και στο youtube ο Γιαμάλ: Ένα εκατομμύριο ακόλουθοι σε 48 ώρες

18:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ένας παράνομος έρωτας και μία αυτοκτονία «γκρεμίζουν» τη Μάνη

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η δραματική συνομιλία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου - Εξέδωσε σήμα «PAN-PAN»

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Κατάσχεσε τάνκερ στον Κόλπο που μετέφερε 4 εκατ. λίτρα πετρελαίου

18:21ΥΓΕΙΑ

Τα 10 χειρότερα λάθη στον ύπνο: Καφεΐνη, αλκοόλ και άγχος δεν σας αφήνουν να κλείσετε μάτι

18:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεα έκθεση του Πενταγώνου προειδοποιεί για πόλεμο από την Κίνα το 2027

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Χρέος μας να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό»

18:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι ευχές της ΑΕΚ για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε μπαλκόνι σπιτιού - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Οικοδόμος του Θεού» κατασκευάζει τον μεγαλύτερο Χριστό στον κόσμο

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 74χρονο για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του - Της επιτέθηκε με γροθιές και κλοτσιές

17:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βασιλικές Ώρες: Τι είναι η Ακολουθία που ψάλλεται το βράδυ της Παραμονής των Χριστουγέννων - Πόσες φορές τον χρόνο τελείται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η δραματική συνομιλία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου - Εξέδωσε σήμα «PAN-PAN»

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η Άγκυρα επιβεβαίωσε τον θάνατο της Ελληνίδας αεροσυνοδού

19:13ΚΟΣΜΟΣ

«Αγαπούσε τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» - Στενή φίλη της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon 50 στο Newsbomb

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Ποια είναι η Ελληνίδα αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα εν έτει 2025: Παιδιά τραγούδησαν και πληρώθηκαν μέσω... IRIS

19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχή 1,5 μήνα έπεσε στην Αττική - Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Πικέρμι και Άγιο Δημήτριο

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Χάος στους δρόμους της Αθήνας λόγω βροχής και Χριστουγέννων - Πού εντοπίζονται προβλήματα - Βίντεο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη που βγήκε για να πει τα κάλαντα

18:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ένας παράνομος έρωτας και μία αυτοκτονία «γκρεμίζουν» τη Μάνη

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

16:46ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ 3.000 ιδιοκτήτες για τις επιδοτήσεις - 50 περιπτώσεις διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ