Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 74χρονο για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του

Στη σύλληψη ενός 74χρονου για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (24/12) η Αστυνομία στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται αρχικά να απείλησε την πρώην γυναίκα του λεκτικά και στη συνέχεια τη χτύπησε με γροθιές και κλοτσιές.

Στο διαμέρισμα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Σε βάρος του 74χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Διαβάστε επίσης