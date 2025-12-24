Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 74χρονο για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου
Στη σύλληψη ενός 74χρονου για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (24/12) η Αστυνομία στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται αρχικά να απείλησε την πρώην γυναίκα του λεκτικά και στη συνέχεια τη χτύπησε με γροθιές και κλοτσιές.
Στο διαμέρισμα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο Αγρινίου.
Σε βάρος του 74χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.
