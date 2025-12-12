Βόλος: Καταδικάστηκε 51χρονος που χτύπησε την κόρη και τη γυναίκα του με πατερίτσα

Για ενδοοικογενειακή βία καταδικάστηκε σήμερα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 51χρονος, ο οποίος χτύπησε την γυναίκα και την κόρη του με πατερίτσα κατά τη διάρκεια έντονου καυγά μέσα στο σπίτι τους.

Ο 51χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών, με εκτιτέο έναν μήνα. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (9/12). Η κόρη που μένει στον κάτω όροφο άκουσε φασαρία και φωνές από τον επάνω όροφο όπου διαμένουν οι γονείς και έσπευσε να δει τι συμβαίνει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της όταν έφτασε αντίκρισε τον πατέρα να φωνάζει και να βρίζει. Όταν του ζήτησε να ηρεμήσει, εκείνος την απείλησε ότι θα την σκοτώσει.

Όπως κατέθεσε η κόρη του 51χρονου, προσπάθησε να την χτυπήσει με πατερίτσα στην οποία στηριζόταν. Στη συνέχεια μπήκε στη μέση η μητέρα της για να την προστατεύσει και δέχθηκε χτύπημα από την πατερίτσα, όπως και η ίδια στιγμές αργότερα.

Ενώπιων του δικαστηρίου η κόρη περιέγραψε ότι ο πατέρας της έχει πρόβλημα με το αλκοόλ και πως δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί παρόμοια επεισόδια. Παράλληλα ανέφερε ότι με δεδομένη την συμπεριφορά του φοβάται καθώς θεωρεί ότι είναι ικανός να τις χτυπήσει.

Μάλιστα, η κόρη απέδωσε τη στάση του πατέρα στον χαρακτήρα του αλλά και στην χρόνια ενασχόλησή του με τον τζόγο και το αλκοόλ.

Ο 51χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστήριξε ότι δεν ήθελε να τις χτυπήσει και πως έκανε κάποιες χαλαρές κινήσεις με την πατερίτσα» επειδή του είχαν πέσει τα γυαλιά.

Με πληροφορίες από gegonota.news

