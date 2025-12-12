Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Συνέταιροι σε επιχειρήσεις εμφανίζονται ο εργοδότης και το τρίτο πρόσωπο που καταζητείται ως συνεργός για το έγκλημα στη Φοινικούντα 

Newsbomb

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν στην ανακρίτρια στις 10:00 της Δευτέρας (15/12). Πρόκειται για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του, που ήταν και εργοδότης του 22χρονου που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Κώστα Τομαρά.

Μάλιστα, όσον αφορά το τρίτο πρόσωπο, πρόκειται για έναν άνδρα 30 ετών, ο οποίος είναι γιος πασίγνωστου επιχειρηματία εστίασης στην Πλάκα, ο οποίος ήταν μετανάστης στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο πατέρας πέθανε πριν από 5 χρόνια.

Ο 30χρονος έχει κληρονομήσει ακίνητα στην Πλάκα από τον πατέρα του, έχει πουλήσει στη μητέρα του και στα αδέλφια του το ποσοστό που τού αναλογούσε σε ακίνητο και εισέπραξε συνολικά 900.000€.

Γνωρίζει τον εργοδότη από το σχολείο και τα τελευταία 10 χρόνια κάνουν στενή παρέα και είναι συνέταιροι, όπως αποκαλύπτει το MEGA.

«Ήταν εσωστρεφής. Είχε ένα – δύο παιδιά που έκανε παρέα που ήταν έτσι λίγο περίεργοι. Θυμάμαι έκανε παρέα με έναν (εργοδότης) που ήταν έτσι λίγο περίεργος. Εντάξει, εγώ δεν τον πολυσυμπαθούσα. Το έπαιζε και λίγο “βαρύς” αυτός. Εντάξει, δεν κάναμε παρέα κοινή μαζί. Ήταν πάντα, σας λέω, έτσι λίγο βαρύς, λίγο απόμακρος. Λίγο…Το “έπαιζε” έτσι, λίγο ιστορία», είπε ένας φίλος του.

Η μητέρα του δήλωσε πως έχει μέρες να μιλήσει μαζί του, καθώς το κινητό του τηλέφωνο δεν λειτουργεί. «Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν έχουμε μιλήσει, δεν γνωρίζω τίποτα. Είναι κάποιες μέρες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σας πω(που δεν έχουν μιλήσει).

Μία εβδομάδα; Δέκα μέρες; Δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς. Το τηλέφωνό του δεν είναι διαθέσιμο, δεν λειτουργεί, δεν καλεί. Δεν τα γνωρίζω τα υπόλοιπα άτομα, γνωρίζω πολύ λίγο το φίλο του αυτόν γιατί γνωρίζονται από παιδάκια από το σχολείο, οπότε άλλη εικόνα δεν έχω. Τι να σας πω, δεν έχω λόγια.

Την τελευταία πενταετία από τότε που έχει φύγει από το σπίτι όχι. Δεν ήταν κοντά, δεν ανοιγόταν, δεν μίλαγε, δεν ξέραμε τι κάνει ακριβώς. Δεν είχα λόγο να ανησυχήσω ότι θα γινόταν κάτι κακό. Δεν μου είχε δείξει κάτι για να ανησυχήσω. Όταν έφυγε από το σπίτι άλλαξε».

Συγγενής του εμπλεκόμενου επιχειρηματία υποστηρίζει ότι «χαλούσε πολλά χρήματα αυτό το παιδί. Είχε περιουσία από τον πατέρα του. Πέθανε ο πατέρας του. Τότε πούλησε όλη την κληρονομιά του και επικράτησε ένας άβυσσος στα οικονομικά του γενικότερα.

Αφού είχα πει στην οικογένεια του να βάλει ντετέκτιβ κάποια στιγμή. Τα είχε όλα αυτό το παιδί. Δεν του έλειπε τίποτα. Μία αξιοπρεπέστατη και γνωστή οικογένεια στην Αθήνα. Ο νεαρός αυτός είχε πάρει ένα “κάρο” χρήματα από τον πατέρα του, από την κληρονομιά και στο τέλος θα πάει και φυλακή.

Θέλει προσπάθεια για να το καταφέρεις αυτό. Ήταν ανεξήγητο αυτό το πράγμα. Τόσα πολλά χρήματα και τα χάλαγε και ζήταγε κι άλλα, κι άλλα. Μιλάμε για μεγάλα ποσά τώρα όχι αστεία. Μικρός ήταν μια χαρά παιδί. Γλυκό, επικοινωνιακό. Τα τελευταία χρόνια άλλαξε συμπεριφορά. Ο πατέρας του ήταν μεγάλη φυσιογνωμία στην Πλάκα. Έξυπνος, δημιουργικός, ωραίος τύπος. Αν ζούσε ο πατέρας του τώρα θα τον είχε αποκληρώσει».

Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας: «Δεν είχα μιλήσει ποτέ με τον 68χρονο»

Τις πρώτες μέρες μετά το έγκλημα, το όνομα του 32χρονου επιχειρηματία δεν είχε ακουστεί. Βρέθηκε στο μικροσκόπιο της έρευνας όταν διαπιστώθηκε πως ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία τού είχε τηλεφωνήσει λίγο μετά το διπλό φονικό από το κινητό τηλέφωνο της συντρόφου του.

«Στις 05/10 στις 20:30, με κάλεσε ο ανιψιός από την κοπέλα του και μου είπε “σκότωσαν τον θείο μου, φοβάμαι, έλα να με βοηθήσεις’”. Μιλήσαμε ένα λεπτό. Τον Ι.Μ. έχω να τον δω 4 χρόνια. Μετά την κηδεία του θείου, ο ανιψιός με την κοπέλα του ήρθαν στο σπίτι μου, νομίζω για φαγητό, το οποίο είναι δίπλα στο κατάστημά μου και πρέπει να χαιρέτησε και τον 22χρονο συνεργό».

Όπως είχε καταθέσει σε αστυνομικούς, μετά το έγκλημα άρχισε να παρακολουθεί τα ρεπορτάζ και σε αυτά αναγνώρισε το ένα από τα δύο άτομα. Τότε, όπως είχε πει, άρχισε να φοβάται ότι υπάρχει περίπτωση να μπλέξει.

«Όταν με κάλεσαν να μου πουν τι έγινε στο κάμπινγκ, έπαθα σοκ. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Όταν είδα τη φωτογραφία με τους δύο πάνω στο σκούτερ, αναγνώρισα τον Χ.Τ αλλά δεν πήρα τηλέφωνο τον ανιψιό να του το πω γιατί μου είχε πει ότι θα έρθει στην Αθήνα για να κάνει τις αναγνωρίσεις. Δεν του είπα τίποτα γιατί δεν ήθελα να μπλέξω. Αυτά τα δύο παιδιά εγώ δεν τα έχω ικανά να το έχουν κάνει όλο αυτό. Γνωρίζω ότι ο Χ.Τ έχει 2 κινητά και ο Ι.Μ. έχει έναν αριθμό αλλά δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα».

Στην πορεία, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο επιχειρηματίας υπήρξε εργοδότης των δύο συλληφθέντων. Ο 22χρονος μάλιστα που είχε συλληφθεί ως συνεργός αλλά σύμφωνα με την ανακρίτρια ήταν ο εκτελεστής στο διπλό φονικό, εργαζόταν σε κατάστημά του μέχρι τη μέρα του εγκλήματος. Ο συνομήλικος φίλος του, που με βάση τα νέα στοιχεία τον περίμενε στην είσοδο του κάμπινγκ, είχε εργαστεί σε κατάστημα του επιχειρηματία παλαιότερα.

«Γνωρίζω τον Χ.Τ. γιατί δούλευε σε εμένα 6 – 7 μήνες από το 2021. Τον γνώρισα μέσω του αδερφού του που δούλευε και αυτός στο μαγαζί. Δούλευε ως ντελίβερι σε εμένα κάποιους μήνες και ο 22χρονος Ι.Μ. ήταν φίλος του και τον κάλυπτε σε κάποια μεροκάματα.

Εκείνος τον έφερε για να καλύπτει τα ρεπό του κάποιες φορές. Όταν έκλεισα το πρώτο μαγαζί, άνοιξα ένα άλλο με τουριστικά είδη. Σε αυτό ξανά δούλεψε ως πωλητής και ήταν πολύ καλός στη δουλειά του. Τον Ιούλιο του 2025 ήταν που ξεκίνησε πάλι να εργάζεται σε εμένα. Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση, επειδή κάπνιζε πούρα και είχε ακριβό αυτοκίνητο».

Στις 17 Νοεμβρίου, αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε κατάστημα του επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας, σε μία προσπάθεια να συλλέξουν στοιχεία. Ο 32χρονος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον 68χρονο που δολοφονήθηκε με τον επιστάτη του.

«Δεν είχα μιλήσει ποτέ με τον 68χρονο. Έχω όμως το κινητό του αποθηκευμένο στις επαφές μου. Θυμάμαι ότι μου έχει δώσει τον αριθμό του ο ανιψιός για να το έχω σε περίπτωση που κάτι συμβεί, αν χρειαστεί να τον καλέσω.

Με τον 68χρονο θείο του φίλου μου εγώ δεν είχα συναντηθεί. Είχα δει μόνο φωτογραφίες του και βίντεο από τον ανιψιό. Ο ανιψιός και φίλος μου με εμπιστευόταν και μοιραζόμασταν τα επιχειρηματικά μας σχέδια αλλά ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα να αγοράσω κάτι στην περιοχή της Μεσσηνίας.

Ήξερα από τον ανιψιό ότι ο θείος του είχε διαφορετικές προτιμήσεις και ότι έκανε γενικά άσεμνα σχόλια σε αγοράκια και από αυτά που μου έλεγε εγώ θεωρούσα τον 68χρονο ένα σκουπίδι γιατί είναι τελείως αντίθετα αυτά στις ηθικές μου αντιλήψεις», είπε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε την «Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού» με μεγάλη εορταστική δράση για τα παιδιά στο Σύνταγμα

18:06LIFESTYLE

Πρίγκιπας Άντριου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση στη βάφτιση της εγγονής του μετά την αφαίρεση των τίτλων

18:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Σοκαριστική αύξηση τιμών εισιτηρίων συγκριτικά με το Κατάρ

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

17:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τα ματς που χάνουν Λαφόν και Ντέσερς

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Και οι Γάλλοι αγρότες στα μπλόκα

17:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χολαργός: Προφυλακιστέοι οι δύο νεαροί για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι σε 14χρονο

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: «Παραλύουν» οι δρόμοι της Αθήνας - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το νησί του Έπσταϊν με Τραμπ, Κλίντον, πρίγκιπα Άντριου, Μπιλ Γκέιτς, Ρίτσαρντ Μπράνσον, Γούντι Άλεν

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Διαμαρτυρία αγροτών έξω από τα γραφεία βουλευτών στη Λάρισα

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Το τρίτο πρόσωπο έδινε κατευθύνσεις στον 22χρονο και μετέφερε πληροφορίες στον εργοδότη

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από 4 οπλισμένα τουρκικά F-16

17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του κουμπάρου Ανδρουλάκη

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας

17:06TRAVEL

Λειψοί: Στο top 5 ταξιδιωτικών προορισμών για αγχολυτικές διακοπές το 2026

17:05ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: «Σημαντικό βήμα, αλλά όχι αρκετό για την καινοτομία» - Νέο πλαίσιο για το φάρμακο στην Ευρώπη

17:04ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Η ΔΑΣ του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ για πρώτη φορά πρώτη δύναμη στις εκλογές

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes

16:50ΕΛΛΑΔΑ

«Μου είπαν ότι έχω 3 μέρες να φύγω από τη χώρα, αλλιώς θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» – Απειλές καταγγέλλει ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Οι συλλήψεις στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τον κουμπάρο Ανδρουλάκη στον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή που το 2016 είχε βρει €200 εκατ. στον λογαριασμό του!

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

16:50ΕΛΛΑΔΑ

«Μου είπαν ότι έχω 3 μέρες να φύγω από τη χώρα, αλλιώς θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» – Απειλές καταγγέλλει ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: «Παραλύουν» οι δρόμοι της Αθήνας - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το νησί του Έπσταϊν με Τραμπ, Κλίντον, πρίγκιπα Άντριου, Μπιλ Γκέιτς, Ρίτσαρντ Μπράνσον, Γούντι Άλεν

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κυνηγά στους διαδρόμους της Βουλής τον «φραπέ», αφού την απείλησε να της «στρίψει το λαρύγγι» - Δείτε βίντεο

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

21:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Αγόρασε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη

16:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι «ύμνοι» Αυγενάκη στον Χιλετζάκη που συνελήφθη σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγε ότι «διακρίνεται για την ηθική του ακεραιότητα»

15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Ελ Κααμπί πήρε την απόφαση και φεύγει από τον Ολυμπιακό»

20:12ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Διαμαρτυρία αγροτών έξω από τα γραφεία βουλευτών στη Λάρισα

15:58ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πόλεμος» με Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης είναι δειλός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ