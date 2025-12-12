Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν στην ανακρίτρια στις 10:00 της Δευτέρας (15/12). Πρόκειται για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του, που ήταν και εργοδότης του 22χρονου που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Κώστα Τομαρά.

Μάλιστα, όσον αφορά το τρίτο πρόσωπο, πρόκειται για έναν άνδρα 30 ετών, ο οποίος είναι γιος πασίγνωστου επιχειρηματία εστίασης στην Πλάκα, ο οποίος ήταν μετανάστης στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο πατέρας πέθανε πριν από 5 χρόνια.

Ο 30χρονος έχει κληρονομήσει ακίνητα στην Πλάκα από τον πατέρα του, έχει πουλήσει στη μητέρα του και στα αδέλφια του το ποσοστό που τού αναλογούσε σε ακίνητο και εισέπραξε συνολικά 900.000€.

Γνωρίζει τον εργοδότη από το σχολείο και τα τελευταία 10 χρόνια κάνουν στενή παρέα και είναι συνέταιροι, όπως αποκαλύπτει το MEGA.

«Ήταν εσωστρεφής. Είχε ένα – δύο παιδιά που έκανε παρέα που ήταν έτσι λίγο περίεργοι. Θυμάμαι έκανε παρέα με έναν (εργοδότης) που ήταν έτσι λίγο περίεργος. Εντάξει, εγώ δεν τον πολυσυμπαθούσα. Το έπαιζε και λίγο “βαρύς” αυτός. Εντάξει, δεν κάναμε παρέα κοινή μαζί. Ήταν πάντα, σας λέω, έτσι λίγο βαρύς, λίγο απόμακρος. Λίγο…Το “έπαιζε” έτσι, λίγο ιστορία», είπε ένας φίλος του.

Η μητέρα του δήλωσε πως έχει μέρες να μιλήσει μαζί του, καθώς το κινητό του τηλέφωνο δεν λειτουργεί. «Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν έχουμε μιλήσει, δεν γνωρίζω τίποτα. Είναι κάποιες μέρες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σας πω(που δεν έχουν μιλήσει).

Μία εβδομάδα; Δέκα μέρες; Δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς. Το τηλέφωνό του δεν είναι διαθέσιμο, δεν λειτουργεί, δεν καλεί. Δεν τα γνωρίζω τα υπόλοιπα άτομα, γνωρίζω πολύ λίγο το φίλο του αυτόν γιατί γνωρίζονται από παιδάκια από το σχολείο, οπότε άλλη εικόνα δεν έχω. Τι να σας πω, δεν έχω λόγια.

Την τελευταία πενταετία από τότε που έχει φύγει από το σπίτι όχι. Δεν ήταν κοντά, δεν ανοιγόταν, δεν μίλαγε, δεν ξέραμε τι κάνει ακριβώς. Δεν είχα λόγο να ανησυχήσω ότι θα γινόταν κάτι κακό. Δεν μου είχε δείξει κάτι για να ανησυχήσω. Όταν έφυγε από το σπίτι άλλαξε».

Συγγενής του εμπλεκόμενου επιχειρηματία υποστηρίζει ότι «χαλούσε πολλά χρήματα αυτό το παιδί. Είχε περιουσία από τον πατέρα του. Πέθανε ο πατέρας του. Τότε πούλησε όλη την κληρονομιά του και επικράτησε ένας άβυσσος στα οικονομικά του γενικότερα.

Αφού είχα πει στην οικογένεια του να βάλει ντετέκτιβ κάποια στιγμή. Τα είχε όλα αυτό το παιδί. Δεν του έλειπε τίποτα. Μία αξιοπρεπέστατη και γνωστή οικογένεια στην Αθήνα. Ο νεαρός αυτός είχε πάρει ένα “κάρο” χρήματα από τον πατέρα του, από την κληρονομιά και στο τέλος θα πάει και φυλακή.

Θέλει προσπάθεια για να το καταφέρεις αυτό. Ήταν ανεξήγητο αυτό το πράγμα. Τόσα πολλά χρήματα και τα χάλαγε και ζήταγε κι άλλα, κι άλλα. Μιλάμε για μεγάλα ποσά τώρα όχι αστεία. Μικρός ήταν μια χαρά παιδί. Γλυκό, επικοινωνιακό. Τα τελευταία χρόνια άλλαξε συμπεριφορά. Ο πατέρας του ήταν μεγάλη φυσιογνωμία στην Πλάκα. Έξυπνος, δημιουργικός, ωραίος τύπος. Αν ζούσε ο πατέρας του τώρα θα τον είχε αποκληρώσει».

Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας: «Δεν είχα μιλήσει ποτέ με τον 68χρονο»

Τις πρώτες μέρες μετά το έγκλημα, το όνομα του 32χρονου επιχειρηματία δεν είχε ακουστεί. Βρέθηκε στο μικροσκόπιο της έρευνας όταν διαπιστώθηκε πως ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία τού είχε τηλεφωνήσει λίγο μετά το διπλό φονικό από το κινητό τηλέφωνο της συντρόφου του.

«Στις 05/10 στις 20:30, με κάλεσε ο ανιψιός από την κοπέλα του και μου είπε “σκότωσαν τον θείο μου, φοβάμαι, έλα να με βοηθήσεις’”. Μιλήσαμε ένα λεπτό. Τον Ι.Μ. έχω να τον δω 4 χρόνια. Μετά την κηδεία του θείου, ο ανιψιός με την κοπέλα του ήρθαν στο σπίτι μου, νομίζω για φαγητό, το οποίο είναι δίπλα στο κατάστημά μου και πρέπει να χαιρέτησε και τον 22χρονο συνεργό».

Όπως είχε καταθέσει σε αστυνομικούς, μετά το έγκλημα άρχισε να παρακολουθεί τα ρεπορτάζ και σε αυτά αναγνώρισε το ένα από τα δύο άτομα. Τότε, όπως είχε πει, άρχισε να φοβάται ότι υπάρχει περίπτωση να μπλέξει.

«Όταν με κάλεσαν να μου πουν τι έγινε στο κάμπινγκ, έπαθα σοκ. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Όταν είδα τη φωτογραφία με τους δύο πάνω στο σκούτερ, αναγνώρισα τον Χ.Τ αλλά δεν πήρα τηλέφωνο τον ανιψιό να του το πω γιατί μου είχε πει ότι θα έρθει στην Αθήνα για να κάνει τις αναγνωρίσεις. Δεν του είπα τίποτα γιατί δεν ήθελα να μπλέξω. Αυτά τα δύο παιδιά εγώ δεν τα έχω ικανά να το έχουν κάνει όλο αυτό. Γνωρίζω ότι ο Χ.Τ έχει 2 κινητά και ο Ι.Μ. έχει έναν αριθμό αλλά δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα».

Στην πορεία, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο επιχειρηματίας υπήρξε εργοδότης των δύο συλληφθέντων. Ο 22χρονος μάλιστα που είχε συλληφθεί ως συνεργός αλλά σύμφωνα με την ανακρίτρια ήταν ο εκτελεστής στο διπλό φονικό, εργαζόταν σε κατάστημά του μέχρι τη μέρα του εγκλήματος. Ο συνομήλικος φίλος του, που με βάση τα νέα στοιχεία τον περίμενε στην είσοδο του κάμπινγκ, είχε εργαστεί σε κατάστημα του επιχειρηματία παλαιότερα.

«Γνωρίζω τον Χ.Τ. γιατί δούλευε σε εμένα 6 – 7 μήνες από το 2021. Τον γνώρισα μέσω του αδερφού του που δούλευε και αυτός στο μαγαζί. Δούλευε ως ντελίβερι σε εμένα κάποιους μήνες και ο 22χρονος Ι.Μ. ήταν φίλος του και τον κάλυπτε σε κάποια μεροκάματα.

Εκείνος τον έφερε για να καλύπτει τα ρεπό του κάποιες φορές. Όταν έκλεισα το πρώτο μαγαζί, άνοιξα ένα άλλο με τουριστικά είδη. Σε αυτό ξανά δούλεψε ως πωλητής και ήταν πολύ καλός στη δουλειά του. Τον Ιούλιο του 2025 ήταν που ξεκίνησε πάλι να εργάζεται σε εμένα. Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση, επειδή κάπνιζε πούρα και είχε ακριβό αυτοκίνητο».

Στις 17 Νοεμβρίου, αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε κατάστημα του επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας, σε μία προσπάθεια να συλλέξουν στοιχεία. Ο 32χρονος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον 68χρονο που δολοφονήθηκε με τον επιστάτη του.

«Δεν είχα μιλήσει ποτέ με τον 68χρονο. Έχω όμως το κινητό του αποθηκευμένο στις επαφές μου. Θυμάμαι ότι μου έχει δώσει τον αριθμό του ο ανιψιός για να το έχω σε περίπτωση που κάτι συμβεί, αν χρειαστεί να τον καλέσω.

Με τον 68χρονο θείο του φίλου μου εγώ δεν είχα συναντηθεί. Είχα δει μόνο φωτογραφίες του και βίντεο από τον ανιψιό. Ο ανιψιός και φίλος μου με εμπιστευόταν και μοιραζόμασταν τα επιχειρηματικά μας σχέδια αλλά ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα να αγοράσω κάτι στην περιοχή της Μεσσηνίας.

Ήξερα από τον ανιψιό ότι ο θείος του είχε διαφορετικές προτιμήσεις και ότι έκανε γενικά άσεμνα σχόλια σε αγοράκια και από αυτά που μου έλεγε εγώ θεωρούσα τον 68χρονο ένα σκουπίδι γιατί είναι τελείως αντίθετα αυτά στις ηθικές μου αντιλήψεις», είπε.

