Φοινικούντα: Το τρίτο πρόσωπο έδινε κατευθύνσεις στον 22χρονο και μετέφερε πληροφορίες στον εργοδότη

Οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν αρχικά για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Την Δευτέρα θα απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν στην ανακρίτρια στις 10 το πρωί της Δευτέρας (15/12). Πρόκειται για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του, που ήταν και εργοδότης του 22χρονου που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του 68χρονου.

Ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος, ο μοναδικός επιζών του εγκλήματος και κληρονόμος της περιουσίας του, σύμφωνα με πληροφορίες για τη δικογραφία:

Φέρεται, μαζί με τον επιχειρηματία φίλο του, να άσκησε ασφυκτικές πιέσεις στον 22χρονο δράστη ώστε να προχωρήσει στο έγκλημα. Σύμφωνα με το Mega διατηρούσε επαφή με τον Χ.Τ. μέσω πακιστανικού κινητού για την άφιξή του στη Φοινικούντα και για τις κινήσεις του την ημέρα του φονικού.

Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν ενδεχομένως φιλοξένησε τον 22χρονο μετά το έγκλημα, ενώ είναι τεκμηριωμένο ότι την επόμενη ημέρα τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο ανιψιός, «με συνεχείς προτροπές και πιέσεις», σε συνεργασία με τον επιχειρηματία, έπεισαν τον 22χρονο –ο οποίος, κατά τα στοιχεία, βρισκόταν υπό την πλήρη επιρροή του εργοδότη του– να προχωρήσει στην ανθρωποκτονία.

Οι κατηγορίες για τον φίλο του ανιψιού

Ο 32χρονος επιχειρηματίας, εργοδότης των δύο 22χρονων, εμφανίζεται από το κατηγορητήριο να έχει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και τη μεθόδευση:

Την προηγούμενη ημέρα και την ημέρα του εγκλήματος έδινε οδηγίες στον Χ.Τ., είτε απευθείας είτε μέσω συνεργάτη του, επίσης με πακιστανικά κινητά.

Αμέσως μετά το διπλό φονικό φέρεται να συντόνισε με τον ανιψιό και τη σύντροφό του τόσο την εκδοχή που θα παρουσίαζαν στις Αρχές όσο και τον τρόπο διαφυγής του δράστη.

Το κατηγορητήριο κάνει λόγο για αλλεπάλληλες επικοινωνίες, οι οποίες —σύμφωνα με την ανακρίτρια στόχευαν στη «μεθόδευση της κατάθεσης» του ανιψιού στο Α.Τ. Πύλου και στη διασφάλιση ότι ο 22χρονος θα απομακρυνόταν με ασφάλεια.

Το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται

Το τρίτο ένταλμα σύλληψης αφορά συνεργάτη του επιχειρηματία, που φέρεται να είχε υποστηρικτικό αλλά κρίσιμο ρόλο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δικογραφία:

Παρείχε λεπτομερείς οδηγίες στον 22χρονο για το ταξίδι από Αθήνα προς Φοινικούντα.

Ενημέρωνε τον ηθικό αυτουργό – εργοδότη για την πορεία του σχεδίου.

Όπως αναφέρεται, ο συνεργάτης γνώριζε τον «ανθρωποκτόνο δόλο» του 22χρονου και διατηρούσε επικοινωνία μαζί του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και μέχρι την άφιξη στο κάμπινγκ, ενώ στις 20:15 φέρεται να ενημέρωσε τον επιχειρηματία για την εξέλιξη.

