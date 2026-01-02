Ηράκλειο: Αποκλεισμένο πλοίο από τον Νοέμβριο στο λιμάνι – Οι ναυτικοί παραμένουν απλήρωτοι

Νέα επιθεώρηση στο φορτηγό πλοίο που παραμένει δεμένο στο λιμάνι του Ηρακλείου για περισσότερους από 2 μήνες πραγματοποίησαν στελέχη του Λιμενικού, με το πλήρωμα να προειδοποιεί ότι οι αντοχές του επαρκούν έως και τα τέλη του μήνα, όπως μεταδίδει το patris.gr.

Όπως ανέφεραν οι οκτώ αλλοδαποί ναυτικοί, μέχρι τότε θα αναμένουν τόσο την καταβολή των δεδουλευμένων τους, όσο και την ομαλή τροφοδοσία του πλοίου με τρόφιμα, εκφράζοντας όμως έντονη ανησυχία για όσα ακολουθήσουν εάν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, τα μέλη του πληρώματος εμφανίζονται αποφασισμένα να παραμείνουν στο σκάφος έως τα τέλη του μήνα, προσβλέποντας και στην ενεργοποίηση συμβολαίου που, όπως υποστηρίζουν, τους καλύπτει σε περιπτώσεις παρατεταμένης ακινητοποίησης.

Το πλοίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς απαγόρευσης απόπλου, καθώς εξακολουθεί να κρίνεται μη αξιόπλοο λόγω σοβαρών ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί κατά τους επανειλημμένους ελέγχους.

Ακινητοποιημένο από την 1η Νοεμβρίου

Το φορτηγό πλοίο φέρει σημαία Τανζανίας και ελέγχθηκε για πρώτη φορά από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου την 1η Νοεμβρίου, αμέσως μετά την άφιξη στο λιμάνι. Από τότε παραμένει ακινητοποιημένο, καθώς οι απαιτούμενες εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Στο μεταξύ, οι οκτώ ναυτικοί –με καταγωγή από την Αίγυπτο, τον Λίβανο, τη Συρία και άλλες χώρες, μεταξύ αυτών ο πλοίαρχος και ο μηχανικός– περιγράφουν μία καθημερινότητα που γίνεται ολοένα και δυσκολότερη.

Οι ναυτικοί κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, ενώ, δεν κρύβουν τον φόβο τους για προβλήματα επάρκειας τροφίμων. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι παραμένουν απλήρωτοι, χωρίς σαφή ενημέρωση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Ζητούν τη συνδρομή των λιμενικών αρχών και διεθνών οργανισμών, προκειμένου να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα βιωσιμότητας του πλοίου. Δεν υπάρχει έως τώρα ουσιαστικό ενδιαφέρον από την πλοιοκτήτρια εταιρεία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που επικαλείται το patris.gr, ενώ, το πλοίο φέρεται να ανήκει σε Ιρακινό πλοιοκτήτη. Παράλληλα, δεν έχει καταστεί σαφές εάν καταβάλλονται τα ποσά που αφορούν τόσο τους μισθούς του πληρώματος όσο και τα πρόστιμα και τα λιμενικά τέλη που έχουν επιβληθεί λόγω της πολύμηνης παραμονής στο λιμάνι.

Όπως εκτιμάται, το κόστος παραμονής του φορτηγού πλοίου ανέρχεται σε 1.500 έως 2.000 ευρώ ημερησίως, ποσό που μέχρι στιγμής δεν έχει καταβληθεί. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να κινηθούν διαδικασίες για την είσπραξη των οφειλών, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσει τελικά το πλοίο να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου.