Ηράκλειο: Αποκλεισμένο πλοίο από τον Νοέμβριο στο λιμάνι – Οι ναυτικοί παραμένουν απλήρωτοι

Παραμένει άγνωστη η τύχη του φορτηγού πλοίου που είναι αποκλεισμένο από τον Νοέμβριο στο λιμάνι του Ηρακλείου

Newsbomb

Ηράκλειο: Αποκλεισμένο πλοίο από τον Νοέμβριο στο λιμάνι – Οι ναυτικοί παραμένουν απλήρωτοι
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα επιθεώρηση στο φορτηγό πλοίο που παραμένει δεμένο στο λιμάνι του Ηρακλείου για περισσότερους από 2 μήνες πραγματοποίησαν στελέχη του Λιμενικού, με το πλήρωμα να προειδοποιεί ότι οι αντοχές του επαρκούν έως και τα τέλη του μήνα, όπως μεταδίδει το patris.gr.

Όπως ανέφεραν οι οκτώ αλλοδαποί ναυτικοί, μέχρι τότε θα αναμένουν τόσο την καταβολή των δεδουλευμένων τους, όσο και την ομαλή τροφοδοσία του πλοίου με τρόφιμα, εκφράζοντας όμως έντονη ανησυχία για όσα ακολουθήσουν εάν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, τα μέλη του πληρώματος εμφανίζονται αποφασισμένα να παραμείνουν στο σκάφος έως τα τέλη του μήνα, προσβλέποντας και στην ενεργοποίηση συμβολαίου που, όπως υποστηρίζουν, τους καλύπτει σε περιπτώσεις παρατεταμένης ακινητοποίησης.

Το πλοίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς απαγόρευσης απόπλου, καθώς εξακολουθεί να κρίνεται μη αξιόπλοο λόγω σοβαρών ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί κατά τους επανειλημμένους ελέγχους.

Ακινητοποιημένο από την 1η Νοεμβρίου

Το φορτηγό πλοίο φέρει σημαία Τανζανίας και ελέγχθηκε για πρώτη φορά από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου την 1η Νοεμβρίου, αμέσως μετά την άφιξη στο λιμάνι. Από τότε παραμένει ακινητοποιημένο, καθώς οι απαιτούμενες εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Στο μεταξύ, οι οκτώ ναυτικοί –με καταγωγή από την Αίγυπτο, τον Λίβανο, τη Συρία και άλλες χώρες, μεταξύ αυτών ο πλοίαρχος και ο μηχανικός– περιγράφουν μία καθημερινότητα που γίνεται ολοένα και δυσκολότερη.

Οι ναυτικοί κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, ενώ, δεν κρύβουν τον φόβο τους για προβλήματα επάρκειας τροφίμων. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι παραμένουν απλήρωτοι, χωρίς σαφή ενημέρωση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Ζητούν τη συνδρομή των λιμενικών αρχών και διεθνών οργανισμών, προκειμένου να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα βιωσιμότητας του πλοίου. Δεν υπάρχει έως τώρα ουσιαστικό ενδιαφέρον από την πλοιοκτήτρια εταιρεία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που επικαλείται το patris.gr, ενώ, το πλοίο φέρεται να ανήκει σε Ιρακινό πλοιοκτήτη. Παράλληλα, δεν έχει καταστεί σαφές εάν καταβάλλονται τα ποσά που αφορούν τόσο τους μισθούς του πληρώματος όσο και τα πρόστιμα και τα λιμενικά τέλη που έχουν επιβληθεί λόγω της πολύμηνης παραμονής στο λιμάνι.

Όπως εκτιμάται, το κόστος παραμονής του φορτηγού πλοίου ανέρχεται σε 1.500 έως 2.000 ευρώ ημερησίως, ποσό που μέχρι στιγμής δεν έχει καταβληθεί. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να κινηθούν διαδικασίες για την είσπραξη των οφειλών, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσει τελικά το πλοίο να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:17ΕΛΛΑΔΑ

Κραν Μοντανά: «Εδώ δεν υπάρχει ενημέρωση», λέει στο Newsbomb η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βέρνης, Ελευθερία Μαρκογιαννάκη

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν τη Δευτέρα: «Θα συζητήσουμε για Ουκρανία και Παλαιστίνη», είπε ο Τούρκος πρόεδρος

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Όλα δείχνουν κλιμάκωση στα μπλόκα – «Το plan B της κυβέρνησης θα πάει και πάλι κουβά»

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Η πολυπληθέστερη πόλη του πλανήτη βυθίζεται θέτοντας σε κίνδυνο 42 εκατομμύρια ανθρώπους

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρικός θάνατος βρέφους από την πείνα: Ανατριχιαστική δήλωση της μητέρας - «Είδαμε ότι ήταν νεκρό, ετοιμάσαμε φαγητό και φάγαμε»

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Κακλαμάνη περί απλής πλειοψηφίας για τον ορισμό ηγεσιών στις Ανεξάρτητες Αρχές

13:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται από σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Περνά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 8,2% η ανεργία τον Νοέμβριο, μείωση κατά 13,6% από πέρυσι

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Κραν Μοντανά: Έτοιμη η Ελλάδα να υποδεχτεί εγκαυματίες - Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά δείγματα και δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων

13:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Μίλησε για τον αρραβώνα με τον Μητσοτάκη μετά τη νίκη επί της Οσάκα - «Είμαι τυχερή»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Από 80 έως 100 οι σοβαρά τραυματίες» αναφέρουν οι Ελβετοί αξιωματούχοι

13:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

United Cup: Σαρωτική η Σάκκαρη στην Αυστραλία! Έκανε το 1-0 η Ελλάδα κόντρα στην Ιαπωνία

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρκόπουλο: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο - Έπεσε πάνω σε τσιμεντένια μάντρα

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Θαύμα στην κόλαση του Κραν Μοντανά: Έσφιξε τον σταυρό του στο χέρι «και η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε»

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αποκλεισμένο πλοίο από τον Νοέμβριο στο λιμάνι – Οι ναυτικοί παραμένουν απλήρωτοι

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Το μπαρ Le Constellation επέτρεπε την είσοδο σε ανηλίκους, ισχυρίζεται ιδιοκτήτρια τοπικού καταστήματος

12:43LIFESTYLE

Stranger Things: Οι δημιουργοί του αποκαλύπτουν πώς αποφάσισαν το συναρπαστικό και συγκινητικό φινάλε - Προσοχή Spoiler

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη πατέρας στα Ιωάννινα που έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του

12:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι ποσοστά «έπιασαν» οι LIVE εκπομπές την Πρωτοχρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντάνα: Τα δευτερόλεπτα πριν την τραγωδία - Αυτή είναι η σερβιτόρα που έκαψε το μοιραίο κλαμπ

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρικός θάνατος βρέφους από την πείνα: Ανατριχιαστική δήλωση της μητέρας - «Είδαμε ότι ήταν νεκρό, ετοιμάσαμε φαγητό και φάγαμε»

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αγνοείται η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη μετά τη φονική πυρκαγιά

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Θαύμα στην κόλαση του Κραν Μοντανά: Έσφιξε τον σταυρό του στο χέρι «και η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε»

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρκόπουλο: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο - Έπεσε πάνω σε τσιμεντένια μάντρα

13:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Μίλησε για τον αρραβώνα με τον Μητσοτάκη μετά τη νίκη επί της Οσάκα - «Είμαι τυχερή»

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι ποσοστά «έπιασαν» οι LIVE εκπομπές την Πρωτοχρονιά

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν τη Δευτέρα: «Θα συζητήσουμε για Ουκρανία και Παλαιστίνη», είπε ο Τούρκος πρόεδρος

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του κλαμπ - Ντοκουμέντο από το ξεκίνημα της τραγωδίας

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Η πολυπληθέστερη πόλη του πλανήτη βυθίζεται θέτοντας σε κίνδυνο 42 εκατομμύρια ανθρώπους

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη πατέρας στα Ιωάννινα που έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Όταν το Παγκράτι παραλίγο να γινόταν Κραν Μοντανά - Η φωτιά στο κλαμπ από βεγγαλικά

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Κάλεσε τον εραστή της στο σπίτι για Πρωτοχρονιά - Ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανά του όταν αρνήθηκε να την παντρευτεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ