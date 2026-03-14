Εύβοια: Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στο Βασιλικό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Βασιλικού στο δήμο Χαλκιδέων, αργά το βράδυ της Παρασκευής (13/03).

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, συγκρούστηκαν διαδοχικά τέσσερα αυτοκίνητα μπροστά από πρατήριο καυσίμων σε κεντρικό δρόμο, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Από τη σφοδρή σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Στο σημείο έφτασε άμεσα η αστυνομία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και για την διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

