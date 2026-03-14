Εύβοια: Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στο Βασιλικό
Τέσσερα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν διαδοχικά σε κεντρικό δήμο της περιοχής του Βασιλικού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Βασιλικού στο δήμο Χαλκιδέων, αργά το βράδυ της Παρασκευής (13/03).
Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, συγκρούστηκαν διαδοχικά τέσσερα αυτοκίνητα μπροστά από πρατήριο καυσίμων σε κεντρικό δρόμο, σύμφωνα με το eviaonline.gr.
Από τη σφοδρή σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Στο σημείο έφτασε άμεσα η αστυνομία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και για την διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:01 ∙ ΥΓΕΙΑ
Οι 13 αιτίες της μεταλλικής γεύσης στο στόμα
10:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μαγική προσφορά* χωρίς κατάθεση από την Novibet με 460 δώρα!
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volvo EX60: Η μεγάλη ζήτηση οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής
09:10 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford: Το Explorer με νέες εκδόσεις και μεγαλύτερη αυτονομία
08:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια: Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στο Βασιλικό
08:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το BYD Atto 3 EVO στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει
20:56 ∙ LIFESTYLE