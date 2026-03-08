Λαμία: Άγρια καταδίωξη μετά από κλοπή – Εμβόλισαν αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι

Άγρια καταδίωξη σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στη Λαμία μετά την ενημέρωση των Αρχών για περιστατικό κλοπής στο κέντρο της πόλης.

Οι δράστες μετά την κλοπή επιβιβάστηκαν σε ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο για να διαφύγουν από το σημείο και να γλιτώσουν τη σύλληψη.

Ο οδηγός του οχήματος στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σημείο ανέπτυξε ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προκάλεσε φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, ακολούθησε άγρια καταδίωξη με τις αστυνομικές δυνάμεις να ακολουθούν το ύποπτο όχημα μέσα από τις συνοικίες Γαλανέικα και Αγριλιά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας πλήρως για την ασφάλεια των άλλων οδηγών αλλά και των πεζών που βρίσκονταν στον δρόμο εκείνη την ώρα. Οι εικόνες ήταν σοκαριστικές, καθώς το όχημα κινούνταν ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής προς την Καμηλόβρυση.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν το αυτοκίνητο μπήκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα στον τοπικό καταυλισμό. Οι επιβάτες του οχήματος εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και το δύσβατο της περιοχής, εγκατέλειψαν το όχημα μέσα στα χωράφια και τράπηκαν σε φυγή, καταφέρνοντας προς το παρόν να διαφύγουν τη σύλληψη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι «παλιός γνώριμος» για τις αστυνομικές αρχές, καθώς έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιοι επιβάτες φέρεται να εμπλέκονται σε μια απόπειρα κλοπής τσάντας που σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

