Κως: Δύο σοβαρά τροχαία με 3 τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες

Δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στην Κω, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών νέων ανθρώπων.

Όπως αναφέρει το kosnews24.gr, το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου 7 Μαρτίου στην περιοχή Πελεζίκι. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος συμπολίτης μας, κινούμενο προς την πόλη της Κω, εξετράπη για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο από την πορεία του και κατέληξε αριστερά της κατεύθυνσής του.

Από την εκτροπή τραυματίστηκαν σοβαρά ο 22χρονος οδηγός και 21χρονη επιβάτιδα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κω.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα, σημειώθηκε δεύτερο σοβαρό τροχαίο στην περιοχή Μινιέρα. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος συμπολίτης μας, κινούμενο με κατεύθυνση προς Κω, εξετράπη επίσης αριστερά της πορείας του.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο όχημα. Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κω.

Τα ακριβή αίτια και των δύο τροχαίων διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

