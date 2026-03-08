Κίνηση στους δρόμους: Κυριακάτικο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού

Αυξημένη η κίνηση το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα.

Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Νέας Ερυθραίας έως και Αιγάλεω στο ύψος της Ιεράς Οδού.

Δείτε την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της Αττικής λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής.

