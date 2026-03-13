Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Συνελήφθη αστυνομικός για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια

Συνελήφθη αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/3) στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το κτήριο της Βουλής. Ο αστυνομικός οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με έτερη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε, μεσημβρινές ώρες σήμερα.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Ο συλληφθείς υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

