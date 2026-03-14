Volvo EX60: Η μεγάλη ζήτηση οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής

Του Γιάννη Σκουφή

Η Volvo φαίνεται να πέτυχε ένα ιδιαίτερα δυναμικό ξεκίνημα με το νέο EX60, καθώς η ζήτηση για το ηλεκτρικό SUV αποδεικνύεται μεγαλύτερη από τις αρχικές προβλέψεις της εταιρείας. Οι παραγγελίες αυξάνονται με γοργό ρυθμό, γεγονός που οδηγεί τη σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία να εξετάζει το σενάριο της αύξησης της παραγωγής στο εργοστάσιο της Torslanda στη Σουηδία.

Το EX60 αποτελεί την ηλεκτρική εξέλιξη του XC60, του πιο επιτυχημένου μοντέλου στην ιστορία της Volvo. Μέχρι το 2025 οι παγκόσμιες πωλήσεις του XC60 είχαν ξεπεράσει τα 2,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα, αφήνοντας πίσω ακόμη και το ιστορικό Volvo 240. Με δεδομένη αυτή την επιτυχία, η μετάβαση της συγκεκριμένης κατηγορίας στην ηλεκτρική εποχή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη στρατηγική της εταιρείας.

Η επίσημη παρουσίαση του EX60 πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου σε εκδήλωση στη Στοκχόλμη. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, οι παραγγελίες άρχισαν να αυξάνονται σταθερά. Μόνο στη Σουηδία έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 3.000 παραγγελίες, ενώ έντονο ενδιαφέρον παρατηρείται και σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γερμανία.

Το EX60 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Volvo στην Torslanda και η αυξανόμενη ζήτηση οδηγεί ήδη την εταιρεία σε συζητήσεις με τα συνδικάτα εργαζομένων για ενίσχυση της παραγωγής. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η λειτουργία της μονάδας για μία επιπλέον εβδομάδα μέσα στο καλοκαίρι, κάτι που θα αποτελούσε πρωτοφανές βήμα για την ιστορία της εταιρείας.

Στην υψηλή ζήτηση του σουηδικού SUV συμβάλλει και το πρόγραμμα Care της Volvo, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τρία χρόνια δωρεάν φόρτισης στο σπίτι. Η εταιρεία εκτιμά ότι το ενδιαφέρον για το EX60 είναι ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που είχε σημειωθεί για το μικρότερο ηλεκτρικό SUV της, το EX30.